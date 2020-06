17-Jähriger Alkolenker prallte gegen Lärmschutzwand

Der junge Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Donnerstag um 00.25 Uhr im Gemeindegebiet von Aurach am Hongar mit dem Auto unterwegs. Er fuhr auf der Gemeindestraße Looh in Richtung Schörfling am Attersee.

In einer leichten Linkskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen eine Lärmschutzwand, wie die Polizei berichtete. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Neben seiner Alkoholisierung stellte sich außerdem heraus, dass der Jugendliche keine Lenkberechtigung besitzt, so die Polizei. Er wird angezeigt. Am Mittwoch kam es in Laakirchen bereits nach einem Unfall zu einem Zwischenfall mit einem aggressiven Alkolenker: zum Artikel.

