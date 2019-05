14-jähriger Drogendealer

Ein 14-Jähriger aus Regau soll vorwiegend an minderjährige Kunden Marihuana verkauft haben. Auf seine Spur kamen die Ermittler, nachdem ein 15-Jähriger aus Vöcklabruck im Jänner bei einer Kontrolle mit Marihuana erwischt worden war. Erworben haben soll er die Drogen bei dem 14-Jährigen. Die Erhebungen ergaben, dass dieser schon seit Juli 2018 gedealt und bis Jänner 2019 mehr als ein halbes Kilo Marihuana verkauft haben dürfte. Insgesamt 13 seiner Abnehmer wurden ausgeforscht, einige von ihnen waren erst 13 Jahre alt. Die Polizei vermutet jedoch, dass die Dunkelziffer der Kunden weit höher ist, weil der junge Österreicher das Suchtgift auch auf offener Straße an ihm unbekannte Personen verkaufte. Seine Ware soll er unter anderem von einem 14-jährigen afghanischen Asylwerber bezogen haben, der sich mittlerweile in Haft befindet, ebenso von einem 17-jährigen Afghanen, der im Sommer des Vorjahres bereits in Suchtgifthandel in einer Asylunterkunft in Vöcklabruck verwickelt gewesen sein soll. Die Beteiligten wurden angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Regau Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.