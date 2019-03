Rottweiler biss Kleinkind tot: Sechs Monate Haft für betrunkene Besitzerin

WIEN. Prozess nach "unfassbarer Tragödie" in Wien: Bub nach Hundeattacke in Spital gestorben

Die Angeklagte verbarg ihr Gesicht hinter einer roten Heftmappe. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Nur 17 Monate wurde der kleine Waris alt. Verstorben auf der Intensivstation eines Wiener Spitals, 14 Tage nachdem ein Rottweiler den Buben in der Donaustadt angefallen und sich im Kopf des Kleinkindes verbissen hatte. Gestern musste sich die Besitzerin (49) des bereits eingeschläferten Hundes wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten.

"Es ist eine unfassbare Tragödie, da gibt es nichts zu beschönigen", sagte Nadine Illetschko, die Verteidigerin der Angeklagten (49). Der Einwand der Anwältin, der 47 Kilo schwere Rottweiler sei bis dahin "nie auffällig" gewesen, erwies sich aber als falsch. Denn bereits zuvor hatte der Hund zugebissen. Deshalb wäre die Wienerin verpflichtet gewesen, ihren Rüden nur noch mit Beißkorb ins Freie zu lassen.

"Drei bis vier Gläser Prosecco"

Doch die 49-Jährige hatte ihrem Hund keinen Maulkorb umgeschnallt, noch dazu hielt sie das Tier an der langen Leine, als sie mit einem ehemaligen Arbeitskollegen Richtung Bushaltestelle spazierte. Mit 1,4 Promille Alkohol im Blut war die Hundehalterin stark betrunken. Denn mit ihrem Freund hatte sie zuvor Prosecco getrunken. "Drei bis vier Gläser", sagte die Angeklagte zum Richter. "Wie groß waren die Gläser?", fragte der Richter nach. "So Limonadengläser", antwortete sie. Die 49-Jährige gestand ein, sie sei mit dem Hund "nicht vorausschauend" gegangen, sondern zu sehr in das Gespräch mit ihrem Bekannten vertieft gewesen. Zu diesem Zeitpunkt kamen dem Duo die Großeltern des kleinen Waris entgegen. Sie spielten mit ihrem Enkel "Holla Hopsassa", schaukelten das Kind mit den Armen fröhlich in die Höhe. Plötzlich, "von einer Sekunde auf die andere" habe sie ihr Hund "mitgerissen", erinnerte sich die Besitzerin. Sie habe noch "probiert, ihn wegzubringen". Doch vergeblich.

Eine Passantin (40) ging beherzt dazwischen. "Ich habe den Rottweiler am Halsband gepackt und ihn zu Boden gedrückt", schilderte die Zeugin. Mehrmals schlug die 40-Jährige mit ihrer Faust auf den Rüden ein, um das Kleinkind zu retten. Als der Bub endlich befreit war, sei "überall Blut gewesen".

Bei einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren verhängte das Gericht 18 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt. Den Opfern wurden 65.000 Euro für Trauerschmerzen und Begräbniskosten zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

„Meine Nachbarn und ich haben Angst, rauszugehen“

Dass sich ein Hund so verhält, habe ich noch nie erlebt“, sagt Sabine Stellnberger. Ohne Drohgebärden kam am vergangenen Dienstag kurz vor 9 Uhr in einer Siedlung in Hargelsberg (Bez. Linz-Land) ein herrenloser American-Stafford-Terrier plötzlich von hinten auf die 63-jährige Pensionistin und ihren dreijährigen Rauhaardackel „Poldi“ zugerannt.

Sofort verbiss sich der als Kampfhund gelistete Terrier in die Hinterläufe des Dackels. „Als sich Poldi umgedreht hat, biss er ihm in die Kehle und ließ nicht mehr los“, sagt Stellnberger. Sie versuchte, den Angreifer von ihrem Dackel wegzuziehen, und wurde dabei in den Finger gebissen. „Wie im Blutrausch“ habe das Tier gehandelt und Poldi hin und her geschüttelt, bis er kein Lebenszeichen mehr von sich gab. „Ich habe gedacht, jetzt ist Poldi tot. Es war furchtbar, dass ich nichts machen konnte.“

Anklage wegen Körperverletzung

Schließlich wollte der Angreifer mit seiner „Beute“ im Maul davonlaufen. „Da bin ich auf Poldis Leine gestiegen, dann hat der andere Hund endlich losgelassen.“ Der erlittene Lungendurchbiss musste in der Tierklinik Sattledt drei Stunden operiert werden. Kosten: 3000 Euro. Gestern, sechs Tage nach dem Angriff, konnte Stellnberger ihren Poldi wieder heimholen. „Die Tierärzte haben tolle Arbeit geleistet. Aber meine Nachbarn und ich haben jetzt Angst, rauszugehen. Das darf sich nicht wiederholen!“

Wie sich herausstellte, hatte die Besitzerin (24) ihren Kampfhund, wie sonst auch, alleine zum Gassi-Gehen rausgelassen. Außerdem war er nicht bei der Gemeinde gemeldet, die nun eine Umzäunung vorschreibt. Der Frau droht ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Erst in der Vorwoche waren einem Steyrer drei Hunde abgenommen worden, die sechs Passanten gebissen hatten.



Hundehaltergesetz

In Oberösterreich gibt es 74.446 offiziell gemeldete Hunde (Stand 2017). Hundehalter müssen sich in Oberösterreich an folgende gesetzliche Vorgaben halten:

Der Besitzer muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Meldung bei der Hauptwohnsitzgemeinde. Diese muss binnen drei Tagen erfolgen, sobald das Tier zwölf Wochen alt ist.

Absolvierung eines Sachkundenachweises

Kennzeichnung des Hundes mittels Mikrochip und Meldung der Chipnummer bei der Heimtierdatenbank des Bundes

Leinen- oder Maulkorbpflicht im Ortsgebiet, aber z. B. auch in Schulen, Kindergärten sowie bei Menschenansammlungen

Exkremente im Ortsgebiet unverzüglich beseitigen und ordnungsgemäß entsorgen

Hundesteuer: Die Höhe wird von der Hauptwohnsitzgemeinde festgesetzt.

Richtiges Verhalten im Ernstfall:

Kommt ein Hund etwa auf ein Kind zugelaufen, sollte man sich schützend davorstellen.

Hat ein Hund bereits zugebissen, keinesfalls versuchen, das Opfer wegzuzerren.

Bei einem großen Hund kann versucht werden, die Hinterläufe zu erwischen und dann das Tier entweder in die Höhe zu ziehen oder gar auf den Rücken zu drehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema