Rettungshubschrauber bei zwei Forstunfällen in Oberösterreich im Einsatz

Ich frage mich schon manchmal, ob der Einsatz eines Rettungshubschraubers wirklich notwendig ist. In diesem Fall, konnte der Verunfallte sogar selbst nach Hause zurückgehen und dann wurde er vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Da nähere Informationen fehlen, ist es schwer die Lage zu beurteilen. Aber so, wie in diesem Fall beschrieben, hätte m.E. die Rettung genügen müssen.