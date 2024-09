Rekord-Regenmengen in Oberösterreich – "aber das Gröbste ist vorbei"

Überflutungen in Steyr am Samstag

Das sei eine "beachtliche Summe", sagt Meteorologin Claudia Riedl. Denn binnen 96 Stunden ist in Weyer doppelt so viel Regen gefallen wie sonst in einem ganzen September. Zwischen 1991 und 2020 registrierte die Wetterstation einen durchschnittlichen Monatswert von 136 Litern pro Quadratmeter.

An zweiter Stelle liegt derzeit Unterach am Attersee. Dort regnete es seit Donnerstag 243 Liter. Dahinter folgen Windischgarsten mit 231 Litern und weitere Stationen im Salzkammergut wie Bad Ischl, St. Wolfgang und Mondsee. "Schon an zehnter Stelle kommt Linz mit 179 Litern pro Quadratmeter", sagt Riedl. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen September regnet es in Linz 70 Liter.

Mehr zum Thema: In Oberösterreich gab es knapp 200 Unwetter-Einsätze in der Nacht auf Sonntag, ein Schwerpunkt war im Bezirk Perg.

Schnee ist wieder Geschichte

Oberhalb von 1000 Metern kam der Niederschlag in Form von Schnee. Am Krippenstein in knapp 2000 Metern Höhe liegen inzwischen 90 Zentimeter Neuschnee. Auch am Hengstpaß auf rund 1000 Metern schneite es. Am Sonntagvormittag lagen noch etwa 20 Zentimeter. Noch - denn die Schneefallgrenze steigt. "Bis 1500 Meter wird der Schnee wahrscheinlich bis Montag weitgehend verschwunden sein, es regnet bis über 2000 Meter", sagt Riedl.

Die Auswirkungen kann die Meteorologin derzeit noch schwer abschätzen. Das ungünstigste Szenario wäre, dass der Schnee zu schnell schmilzt. "Momentan schaut es aber nicht danach aus", hieß es am Sonntagvormittag.

Bis zu 50 Liter kommen noch dazu

Die orange Wetterwarnung der Geosphere gilt nach wie vor für das gesamte Bundesland. "Der Zentralraum und das südliche Bergland werden am meisten betroffen sein, aber auch in den restlichen Landesteilen fällt viel Regen", hieß es am Sonntagmorgen. Ab dem Nachmittag ziehen von Ost nach West wieder Regenfälle über das Land. Im Süden Oberösterreichs rechnen die Meteorologen bis Mitternacht mit 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter. Im Norden dürften es laut Prognose nur zwischen 10 und 20 Liter regnen.

Am Montag seien recht verbreitet bis zu 30 Liter zu erwarten, im Zentralraum und südlich davon auch Spitzen bis 50 Liter. Am Montagabend schwächen sich die Regenfälle ab. Was die Niederschlagsmengen betrifft, sei "das Gröbste vorbei", hieß es bereits am Sonntagvormittag.

Ab Dienstag sonnig und trocken

Am Dienstag soll der Spuk endgültig vorbei sein. Obwohl die Pegel aufgrund der gesättigten Böden nur langsam zurück gehen, hört es zumindest zu regnen auf. "Es wird wieder sonniger, am Mittwoch dürften wir die 20-Grad-Marke wieder erreichen", sagt Riedl. Die Prognose für die restliche Woche stimmt optimistisch: "Es sieht nach sonnigen und weitgehend trockenen Tagen aus, obwohl das Tief immer noch südwestlich von Oberösterreich herumgeistern wird."

