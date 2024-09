Unwetter: Erste Häuser im Mühlviertel gesichert

In Oberösterreich gab es knapp 200 Einsätze in der Nacht, ein Schwerpunkt war im Bezirk Perg, wo entlang der Donau bei den Mündungen von Feldaist und Naarn Häuser gesichert und Bewohner informiert, aber entgegen anfänglicher Informationen aus dem Landes-Feuerwehrkommando nicht evakuiert wurden.

Der Hydrografische Dienst des Landes Oberösterreich erwartet Sonntagvormittag erneut Regen und damit steigende Wasserstände im Lauf des Tages. Der Pegel der Donau bei Mauthausen war in der Früh auf Alarmstufe 1, unterhalb der Ennsmündung werde die Donau weiter ansteigen. Lokale Überflutungen an kleinen und mittelgroßen Gewässern sind möglich. Im Bezirk Perg wurden mehrere Tausend Sandsäcke gefüllt und verteilt, da die Naarn aus den Ufern trat, Vermurungen, umgestürzte Bäume und überflutete Keller waren wie im ganzen Land die weiteren Einsatzgründe, so die Feuerwehr.

Straßensperren einfach ignoriert

In Königswiesen (Bezirk Freistadt) musste die Feuerwehr einen 31-Jährigen mit seinem Pkw bergen, weil er Samstagabend eine Straßensperre ignorierte und auf der von der Naarn überfluteten Fahrbahn nicht mehr weiterfahren konnte. Er war außerdem in einem fremden Wagen unterwegs und hat keinen Führerschein, berichtete die Polizei.

Hochwasserschutz wurde und wird aufgebaut, etwa weitere mobile Elemente des Machlanddamms und der zweite Teil des mobilen Schutzes in Schärding am Inn. Auch in Klam, Schwertberg, Mitterkirchen, Luftenberg und Langenstein wurden mobile Hochwasserdämme errichtet, um Überflutungen zu vermeiden. In Steyr stehen die ersten sieben mobilen Hochwasserschutzwände im Wehrgraben. Sonntagfrüh wurde neben dem Ennskai auch die Abfahrt zum Ortskai und die Drahtzieherstraße in Unterhimmel gesperrt.

Überflutungen im Bereich des Ennskais sind ab einem Wasserstand von 5,50 Meter zu erwarten, den die Enns voraussichtlich Sonntagabend erreichen wird.

Reisewarnung verlängert

Die ÖBB verlängern ihre Reisewarnung bis Montagabend, nachdem in der Nacht auf Sonntag der Zugverkehr auf der Weststrecke zwischen Amstetten und St. Valentin eingestellt wurde. Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets mit Kaufdatum bis 12. September für den Zeitraum von 13. bis 16. September ist aufgehoben. Diese sind ab sofort bis inkl. 18. September gültig.

