Rekord bei Öffi-Nutzung in Oberösterreich

Das Jahr 2023 brachte einen Rekord im Bus- und Bahnverkehr: Noch nie wurden in Oberösterreich so häufig öffentliche Verkehrsmittel genutzt. 44,5 Millionen Fahrgäste bedeuten ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Den größten Zuwachs gab es im regionalen Busverkehr (+15 Prozent), auch im Schienenverkehr waren landesweit knapp zwölf Prozent mehr Fahrgäste unterwegs. In den Städten Linz, Wels und Steyr verzeichnete das Land eine Steigerung von rund acht Prozent.

Das Klimaticket hat einen wesentlichen Beitrag geleistet: Aktuell besitzen schon mehr als 37.000 Landsleute die Oberösterreich-Variante. Im April 2023 waren es noch rund 30.000 - somit kamen binnen eines Jahres 7000 dazu. Insgesamt haben sich bisher 85.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ein Klimaticket zugelegt - von ihnen entschieden sich rund 48.500 für das österreichweite Ticket.

Weiterer Ausbau

Das Klimaticket sei ein "bedeutender Schritt" gewesen und habe den Zugang zum öffentlichen Verkehr deutlich vereinfacht, sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Dies alleine reiche aber nicht aus: "Nur, wenn das Angebot stimmt, kann ein günstiges Tarifprodukt zu einem Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel beitragen." Die Rekordauslastungen seien der "beste Beweis, dass unser Kurs stimmt". Steinkellner kündigte an, das Angebot in Oberösterreich weiter auszubauen.

Mehr Alternativen

Zudem müssten alternative Mobilitätsangebote gestärkt werden: "Um einen umfassenden, integrierten und serviceorientierten Öffentlichen Verkehr zu gewährleisten, werden alternative Fortbewegungsmittel wie Fahrräder, E-Scooter oder Mikro-ÖV Angebote vermehrt an Bedeutung gewinnen", sagt der Verkehrslandesrat.

Insgesamt wurde das Regionalbusangebot in Oberösterreich im Vorjahr um knapp 1,5 Mio. Fahrplankilometer ausgebaut. Im Bahnverkehr kamen Mitte Dezember zum Fahrplanwechsel 2023/24 knapp 640.000 zusätzliche Fahrplankilometer pro Jahr dazu.+

Für OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta ist es die Kombination aus "bedarfsgerechten Angeboten und attraktiven Tarifen, wie zum Beispiel das Klimaticket OÖ, die immer mehr Menschen zum Umstieg auf Öffis bewegt. Es sei "äußerst erfreulich, dass die Fahrgäste unser Angebot so intensiv nutzen."

