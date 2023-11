Neuer Fahrplan: Die wichtigsten Änderungen im Bus- und Bahnverkehr in Oberösterreich

Rund 38 Millionen Fahrgäste zählen die Linienbusse des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) pro Jahr. Die Nachfrage steigt kontinuierlich an. "Immer mehr Menschen entscheiden sich für die klimaschonende Mobilität", sagt OÖVV-Chef Herbert Kubasta. Deshalb müsse auch das Angebot stetig angepasst und optimiert werden. Gemeinsam mit Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), ÖBB-Regionalchefin Eva Hackl und den Verkehrsplanern Gerald Grüblinger und Ulrich Schuller stellte er am Dienstag in Linz die wichtigsten Änderungen im regionalen Bus- und Bahnverkehr vor. Sie treten am 10. Dezember mit dem europaweiten Fahrplanwechsel in Kraft.

1. Neues Verkehrskonzept im Raum Gmunden/Vöcklabruck

Wer im südlichen Bundesland mit Bussen oder Zügen unterwegs ist, hat bald noch mehr Möglichkeiten. Jedes Jahr nehmen sich die Verkehrsplaner eine neue Region vor, sagt Kubasta. Heuer liegt der Schwerpunkt im Raum Gmunden Nord/Vöcklabruck, auch die Bezirke Grieskirchen, Wels-Land und Salzburg-Umgebung gehören dazu. In den Bezirken wird das Angebot um 85 moderne Regionalbusse inklusive kostenlosem WLAN, USB-Anschlüssen und überwiegend bargeldloser Zahlungsmöglichkeit erweitert. 1,1 Millionen Kilometer legen die Busse dann zusätzlich zurück. Das sind um fast 30 Prozent mehr als bisher.

Wo das Angebot ausgebaut wird:

Zwischen Vöcklabruck und Gmunden verdichten sich die Intervalle, weil zusätzliche Schnellverbindungen mit Anschluss zur Salzkammergutbahn in Gmunden fahren. Außerdem fahren die Busse ab 10. Dezember täglich.

verdichten sich die Intervalle, weil zusätzliche Schnellverbindungen mit Anschluss zur Salzkammergutbahn in Gmunden fahren. Außerdem fahren die Busse ab 10. Dezember täglich. Die Busse zwischen Ohlsdorf und Schwanenstadt verkehren künftig schneller. Der Grund: Die Verbindung führt direkt über Windern (B135) zum Bahnhof Schwanenstadt, wo stündlich Züge nach und von Wels und Linz fahren.

verkehren künftig schneller. Der Grund: Die Verbindung führt direkt über Windern (B135) zum Bahnhof Schwanenstadt, wo stündlich Züge nach und von Wels und Linz fahren. Das Betriebsbaugebiet Unterfeld wird für die Öffi-Nutzer besser erreichbar, indem zusätzliche Kurse zwischen Vöcklabruck und Regau geschaffen werden. In Vöcklabruck gibt es dann auch stündliche Anschlüsse nach und von Linz.

wird für die Öffi-Nutzer besser erreichbar, indem zusätzliche Kurse zwischen geschaffen werden. In Vöcklabruck gibt es dann auch stündliche Anschlüsse nach und von Linz. Der Berufsverkehr profitiert außerdem von neuen Direktverbindungen . Die Städte Schwanenstadt, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck sowie die Gemeinde Timelkam werden an alle wichtigen Siedlungs-, Gewerbe- und Industriegebiete angebunden - unter anderem Kaufing, Ghegahof, Redlham Gewerbepark, Varena, Krankenhaus. Damit erfülle man einen "langen Wunsch der Bevölkerung", sagen die Verkehrsplaner.

. Die Städte sowie die Gemeinde werden an alle wichtigen Siedlungs-, Gewerbe- und Industriegebiete angebunden - unter anderem Kaufing, Ghegahof, Redlham Gewerbepark, Varena, Krankenhaus. Damit erfülle man einen "langen Wunsch der Bevölkerung", sagen die Verkehrsplaner. Im dicht besiedelten Korridor zwischen dem Raum Attersee und Vöcklabruck werden Bus und Bahn öfter fahren. Eine Linie ist so getaktet, dass werktags zwischen Schörfling und Vöcklabruck etwa alle 30 Minuten ein Bus oder eine Bahn verkehrt. Am Wochenende gibt es einen 2-Stunden-Intervall.

werden Bus und Bahn öfter fahren. Eine Linie ist so getaktet, dass werktags zwischen Schörfling und Vöcklabruck etwa alle 30 Minuten ein Bus oder eine Bahn verkehrt. Am Wochenende gibt es einen 2-Stunden-Intervall. Zwischen Mondsee und Neumarkt am Wallersee ist an Wochenenden und Feiertagen ein neues Angebot vorgesehen.

ist an Wochenenden und Feiertagen ein neues Angebot vorgesehen. Auch Ausflugsziele , wie der Almsee, sind mit dem neuen Fahrplan einfacher zu erreichen. Die Buslinie 534 (Grünau-Almsee) werde "massiv verdichtet" und soll künftig als "verlängerte Almtalbahn" dienen.

, wie der Almsee, sind mit dem neuen Fahrplan einfacher zu erreichen. Die Buslinie 534 (Grünau-Almsee) werde "massiv verdichtet" und soll künftig als "verlängerte Almtalbahn" dienen. Generell "harmonieren" die Bus- und Bahnfahrpläne künftig besser. Das heißt, die Fahrzeiten sind miteinander abgestimmt. So gibt es mehr Anschlüsse, während Parallelfahrten vermieden werden. "Nach dem Motto, die Bahn ist das Rückgrat, der Bus ist der Zubringer", sagen die Verkehrsplaner.

2. Erste E-Regionalbusflotte in Oberösterreich

Neben dem jährlichen Fahrplanwechsel präsentierte Verkehrslandesrat Steinkellner am Dienstag auch eine "besondere Neuerung": die erste Elektrobusflotte im oberösterreichischen Regionalverkehr geht in Betrieb. Sie bedient die Linie 601 als Flughafenbus, die Intervalle zwischen dem Linzer Airport und dem Hauptbahnhof werden zudem deutlich verkürzt. Von Montag bis Freitag - ausgenommen vormittags und abends - fährt der E-Bus im Halbstundentakt. An Samstagen wird jede Stunde eine Verbindung angeboten, an Sonn- und Feiertagen alle zwei Stunden. Die Route bleibt gleich. Direkt angefahrene Gemeinden sind weiterhin Linz, Leonding, Pasching, Hörsching und Traun.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner, ÖBB-Regionalmanagerin Eva Hackl und OÖVV-Chef Herbert Kubasta vor dem neuen Flughafenbus Bild: Land OÖ/Daniel Kauder

3. Neue Verbindungen im Mühlviertel und im Donauraum

Mit der neuen Schnellverbindung von Rohrbach-Berg zum Hauptbahnhof Linz (Linie 230) sollen vor allem Pendler, die früh am Morgen aus dem Oberen Mühlviertel nach Linz fahren bzw. am Nachmittag wieder nach Hause fahren möchten, bedient werden.

Auf der Linie 260 (Reichenau – Kirchschlag – Linz) fährt ein Frühkurs nun auch an Ferientagen

Von Hellmonsödt Hochheide nach Linz (Linie 300) gibt es frühmorgens eine zusätzliche Verbindung

Zwischen Linz und Reichenau via Altenberg (Linie 305) gibt es fast durchgehend im Stundentakt Verbindungen.

Ein zusätzlicher Schnellkurs zwischen Freistadt und Linz (Linie 310) gibt es an Schultagen um 7.30 Uhr.

Mit einem weiteren Bus ab 6.53 Uhr soll die Strecke Gallneukirchen und Freistadt (Linie 312) entlastet werden.

Zwischen Aschach, Eferding und dem Gymnasium Dachsberg (Linie 663) entfallen Umstiege für Schüler.

4. Bezirk Braunau

Linie 873: Passend zu den Schulendzeiten des BORG Straßwalchen um 13:00 Uhr, 14:45 Uhr und 15:40 Uhr werden an Schultagen drei Kurse mit den Abfahrtszeiten um 13:13 Uhr, 14:53 Uhr und 15:48 Uhr in Richtung Scherschham via Lengau und Lochen angeboten.

5. Pyhrn-Priel-Region

Linie 431: Abgestimmt auf die beiden Intercity-Züge um 19:00 Uhr vom Bahnhof Hinterstoder nach Linz bzw. Graz wird ein neues, tägliches Kurspaar zwischen Hinterstoder Ort und dem Bahnhof Hinterstoder eingeführt.

6. Zentralraum

Linie 600: Neuer Eilkurs werktags von Montag bis Freitag um 07:10 Uhr ab Wels Hauptbahnhof mit Ankunft um 08:05 Uhr in Linz Hauptbahnhof.

Linie 616: Neuer morgendlicher Kurs an Samstagen um 06:10 Uhr von Pucking via Haid nach Traun Hauptplatz.

Linie 618: Neue Abendverbindungen an Werktagen von Rutzing nach Traun Hauptplatz

7. Erweitertes Angebot im Bahnverkehr

Die Takte verdichten sich, es gibt neue Morgen- und Abendverbindungen sowie Verbindungen an Wochenenden. Weststrecke, Pyhrnbahn, Summerauer Bahn, Passauer Bahn, Almtalbahn, Salzkammergutbahn, Kammerer Bahn, Lokalbahnen Stern & Hafferl - die wichtigsten Änderungen finden Sie hier.

Die ÖBB bauen auch den Fernverkehr aus, was auch in Oberösterreich zusätzliches Angebot bedeutet:

Ein weiterer ICE fährt in der Früh von Wien über Linz und Wels nach Nürnberg, Berlin und Hamburg sowie nachmittags (z.B. ab Berlin) in die Gegenrichtung.

Eine neue Railjet-Verbindung bringt Reisende spätabends vom Flughafen Wien nach Linz (Ankunft um 1.57 Uhr).

Von Graz geht es einmal öfter in der Früh nach Linz und retour am Nachmittag. Damit gibt es künftig vier Direktverbindungen zwischen den Landeshauptstädten.

Neu im Fahrplan ist außerdem die EuroNight-Verbindung von München über Attnang-Puchheim und Linz nach Krakau und Warschau (Polen).

8. Höhere Tarife und günstigeres Freizeitticket

Mit Beginn 2024 passt der Oberösterreichische Verkehrsverbund die Preise an. Die Anpassungen betreffen Einzelfahrkarten und Taggeskarten, sowie Wochen-, Monats- und Jahreskarten. Die Fahrkarten in den OÖVV-Linienbussen kosten ab 1. Jänner um durchschnittlich 4,94 Prozent mehr.

In Linz steigen Preise bei Einzelfahrkarten und Tageskarten um durchschnittlich 2,5 Prozent, in Wels sind es 1,5 Prozent und in Steyr 6,7 Prozent. In allen drei Städten kosten Wochen- und Monatskarten mit der Tariferhöhung um 4,8 Prozent mehr.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Das Freizeit-Ticket OÖ wird 2024 günstiger sein, der Preis sinkt um fünf Euro, auf 19,90 Euro. Hinzu kommt, dass das Ticket länger gültig sein wird - bis 3.00 Uhr des Folgetages. Und anlässlich der Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut wird es im gesamten Salzkammergut, also auch im steirischen und salzburgerischen Teil gültig sein. Damit können bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren fahren.

