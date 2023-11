Klimaticket: Wie ein Erfolgsprojekt zur Herausforderung wird

Auf manchen Linien wurde ein Plus an Fahrgästen von mehr als 50 Prozent verzeichnet.

Es ist nicht nur subjektives Empfinden vieler Pendlerinnen und Pendler, die schon seit Jahren mit Bus, Zug und Bim in die Arbeit fahren und sich in den vergangenen Monaten immer häufiger in teils übervollen Bussen und Zügen wiederfinden: Seit Einführung des Klimatickets sind die Fahrgastzahlen sprunghaft gestiegen. Das belegt ein Blick auf die Zahlen.