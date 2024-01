Linz – München in 80 Minuten: ÖBB planen Hochleistungsbahn durch das Innviertel

Die Schwerpunkte für die Planung des österreichischen Bahnnetzes in den nächsten 20 Jahren präsentierten Ministerin Leonore Gewessler und der ÖBB-Vorstandsvorsitzende Andreas Matthä mit dem Zielfahrplan 2040. Insgesamt 26 Milliarden Euro sollen demnach für die Errichtung strategisch wichtiger Bahnverbindungen bereitgestellt werden.

Als wichtigstes Vorhaben im Zielfahrplan 2040 nannte Gewessler die Errichtung einer zweigleisigen Neubaustrecke von Wels durch das Hausruck- und Innviertel bis zur Staatsgrenze nach Deutschland. Auf dieser soll die Fahrzeit zwischen Wien und München von heute vier auf künftig zweieinhalb Stunden und von Linz nach München auf 1:20 Stunden verkürzt werden. Die Weststrecke soll zudem zwischen Wels und Lambach auf vier Gleise erweitert werden.

Die dafür erforderliche Trasse wird aktuell auch in Deutschland geprüft. Gewessler: "Gemeinsam mit der Deutschen Bahn entwickeln wir hier ein komplett neues Projekt im Fernfahrplan." Durch die angestrebte, kürzere Fahrzeit sollen auch weiter entfernte internationale Ziele wie etwa Paris besser erreichbar sein. Zudem soll ein Ausbau der bestehenden Innkreisbahn den Regionalverkehr in der Region stärken und die Anbindung an den Zentralraum Linz verbessern.

Video: Präsentation der Bahnausbaupläne bis 2040

Neuer Bosrucktunnel

Ebenfalls im Zielnetz 2040 enthalten ist eine Ertüchtigung der Pyhrnstrecke für den Güterverkehr durch den Bau eines neuen Bosrucktunnels. "Wir werden diese Strecke als Flachbahn ausbauen, damit hier 1600-Tonnen-Züge unterwegs sein können", so ÖBB-Chef Matthä. Ein zweigleisiger Ausbau mit mehreren Überholmöglichkeiten sollen auf der Pyhrnstrecke Fern-, Nah- und Güterverkehr unter einen Hut bringen.

Nicht in das Zielnetz geschafft hat es hingegen der zweigleisige Ausbau der Summerauerbahn (siehe unten). Hier bedarf es laut Gewessler noch einer Abstimmung mit Tschechien: "Wir werden selbstverständlich auch nach 2040 weiterdenken. Die Achse Linz – Prag wird jedenfalls für die Zeit ab 2040 eine ganz wichtige sein."

Konkrete Zeitpläne für die genannten Maßnahmen wurden noch nicht genannt. ÖBB-Chef Matthä sagte jedoch, der Zielfahrplan lege fest, welche Vorhaben in den 2030er-Jahren in Angriff genommen werden. Es sei jetzt um die Frage gegangen, wo in Österreich aufgrund von Verkehrsprognosen Engpässe zu erwarten seien: "Das ist vor allem entlang der europäischen Verkehrsachsen der Fall, die durch Österreich führen, sowie rund um unsere Ballungsräume." Alle vorliegenden Maßnahmen wurden einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen.

Pochen auf Summerauerbahn

Die Reaktionen aus Oberösterreich konzentrierten sich gestern vor allem auf die Summerauerbahn. Die Bedeutung einer leistungsfähigen Nord-Süd-Verbindung werde unterschätzt. "Seit 30 Jahren wird vehement der Ausbau der Summerauerbahn gefordert, doch aktive Maßnahmen blieben aus. Besonders in einem zusammenwachsenden Europa bestehen enorme Nutzenpotenziale für diese Verbindung", ließen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner wissen. Hierfür sei die Aufnahme der Summerauer- und Pyhrnbahn in die europäischen "TEN-T-Kernnetze" eine Grundvoraussetzung.

Begrüßt wurden die Neubaustrecke von Wels zur Staatsgrenze sowie der zweigleisige Ausbau bis Micheldorf auf der Pyhrnbahn.

Ein gebrochenes Versprechen

Am Mittwoch wurde in Wartberg ob der Aist die abgeschlossene Modernisierung von elf Bahnhöfen entlang der Summerauerbahn gefeiert. Einen Tag später wartete man in Oberösterreich vergeblich auf die Aufnahme der Strecke in das Zielnetz 2040. Dabei hatte Verkehrsministerin Leonore Gewessler noch bei ihrer Zustimmung zur Errichtung der S10 Freistadt-Nord mit der Ortsumfahrung Rainbach angekündigt: "Das Klimaschutzministerium wird gemeinsam mit den ÖBB Untersuchungen für den Ausbau der Summerauerbahn zu einer Hochleistungsstrecke starten. Zweieinhalb Stunden von Linz nach Prag: Das geht und das ist unsere Vision."

Gestern vertröstete Gewessler auf die Zeit nach 2040. Die OÖN wollten wissen, woran die Aufnahme der Summerauerbahn in das Zielnetz 2040 scheiterte. Das Projekt könne nur dann wirken, wenn nicht nur in Österreich, sondern auch in Tschechien die entsprechenden Strecken gebaut werden, hieß es dazu aus dem Ministerium. "Das ist der Hauptgrund, warum die Experten den Ausbau der Achse Linz – Prag erst für die Zeit nach 2040 eingeordnet haben." Die ÖBB setzte aber die vertiefenden Untersuchungen mit der Tschechischen Bahn fort, um eine Umsetzung im Gleichklang mit den Baumaßnahmen im Nachbarland für den Zeitraum nach 2040 vorzubereiten.

Dieser Darstellung widerspricht Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner: "Die Tschechische Republik hat bereits erste Akzente gesetzt, indem der Ausbau einer 160 km/h Hochgeschwindigkeitsstrecke als Nord-Süd-Verbindung bis nach Budweis festgelegt wurde." Der Ausbau von Budweis in Richtung österreichischer Staatsgrenze sei dann nicht mehr weiterverfolgt worden. Mit der Begründung, dass Österreich keine infrastrukturellen Geschwindigkeitsausbauten vornehme.

