Selten kamen die Prüfer des Bundesrechnungshofes (RH) zu einem derart harten Urteil: Die 2018 eröffnete Traunsee-Tram, die von Vorchdorf bis Gmunden fährt, hätte so nie gebaut werden dürfen. Heute wurde der Endbericht des Rechnungshofes zur Traunsee-Tram veröffentlicht. OÖN-Leser wissen von der harschen Kritik der Wiener Rechnungsprüfer bereits seit Februar. Damals lag den OÖNachrichten der geheime Rohbericht des Rechnungshofes vor. Im nunmehr veröffentlichten Endbericht finden sich alle damaligen Kritikpunkte wieder.



Die Auslastung der Straßenbahnstrecke sei deutlich zu gering: Die Fahrgastzahlen liegen mit rund 2260 Personen pro Werktag unter den einst prognostizierten 2730 Fahrgästen. Doch selbst diese Prognosezahl sei für eine Straßenbahn „deutlich zu gering“, urteilen die Prüfer. Daher hätte ein Buskonzept „umgesetzt werden müssen“ und kein Straßenbahnprojekt.

Berechnungsfehler

Zudem seien bei der 2012 in Auftrag gegebenen Kosten-Nutzen-Analyse Berechnungsfehler passiert. Der Analyse aus dem Jahr 2012 zufolge überwiege bei dem Projekt der Nutzen. Das mit der Analyse beauftragte Planungsbüro errechnete damals jährliche Kosten von 1,66 Millionen Euro, denen ein Nutzen von 2,15 Millionen Euro gegenüberstehen würde.

Der RH überprüfte diese Rechnung und kam zu einem gänzlich anderen Ergebnis: „Erstellt man die Analyse anhand tatsächlicher Zahlen, so ergeben sich jährliche Kosten von 4,05 Millionen Euro und ein jährlicher Nutzen von 1,43 Millionen Euro.“ Die Kosten übersteigen den Nutzen also um das Dreifache. Allein der Betrieb der Tram werde zwischen 2018 und 2030 mit rund 83 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Interessenskonflikt

Der Rechnungshofbericht zeigt auch einen Interessenkonflikt auf: Die Betreibergesellschaft Stern&Hafferl, die mit der Einholung der Kosten-Nutzen-Analyse, der Machbarkeitsstudie und der Potentialanalyse vom Land betraut worden war, war zugleich mit der Errichtung des Projektes beauftragt und damit Fördernehmer: „Derartige Beauftragungen durch Fördernehmer sind (...) problematisch. Die Objektivität und Vollständigkeit der Studien und Analysen sind so nicht sichergestellt.“

Keine Vergleichsangebote

Das Land Oberösterreich und die Stadtgemeinde Gmunden nahmen laut RH „ihre Kontroll- und Steuerungsrechte bei der Abwicklung des Projekts nicht in dem Ausmaß wahr, (...) wie dies vorgesehen war.“ Die Verantwortung sei zum Teil einfach an die beauftragte Unternehmensgruppe abgeschoben worden. Mängel habe es außerdem bei der Vergabe von Aufträgen geben. In mehreren Fällen konnten die Rechnungsprüfer keine Dokumentation des Vergabeverfahrens oder der Leistungsbeschreibung finden. Vergleichsangebote seien ebenfalls keine eingeholt worden.

Organisationsmängel

Mängel sieht der Bundesrechnungshof in der Organisation der für das Projekt zuständigen Gremien. Für die Steuerungsgruppe gab es keine Geschäftsordnung. Das Kontrollgremium war nicht verpflichtet die Berichte des kaufmännischen und technischen Controllings zu überprüfen.

Teure Öffentlichkeitsarbeit

Die Informationen an die Bürger über den Baufortschritt ließen sich das Land und die Stadtgemeinde einiges kosten. Zwischen 2014 und 2018 wurden 540.000 Euro in die Öffentlichkeitsarbeit gesteckt. Allein die Eröffnungsfeier 2018 kostete 60.000 Euro.