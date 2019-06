Räuber überfiel Supermarkt und fesselte Angestellte

Den Schock ihres Lebens dürfte am Samstagabend eine 37 Jahre alte Supermarkt-Angestellte in Linz erlitten haben. Als die als letzte in der "Penny"-Filiale am Hessenplatz verbliebene Mitarbeiterin gerade dabei war, die Tageslosung zu zählen, wurde sie von hinten von einem unbekannten Täter attackiert, mit einem Schraubenzieher bedroht und gefesselt. Mit Bargeld in unbekannter Höhe gelang dem Räuber die Flucht. Trotz einer großangelegten Alarmfahndung gibt es bisher keine Spur von ihm.

Es war am Samstag um 19.45 Uhr, fast zwei Stunden nach Ladenschluss, als bei der Linzer Polizei der Notruf einging. Denn die gefesselte 37-jährige Angestellte hatte es geschafft, an ihr Handy zu kommen und die Exekutive zu alarmieren. Sofort rückten dutzende Streifenpolizisten zum Tatort aus und begannen, den Supermarkt zu umstellen. In einem Büroraum entdeckten die Beamten schließlich die Mitarbeiterin.

An Händen und Füßen mit Klebeband gefesselt, lag sie auf dem Boden. Der Täter hatte ihr auch den Mund zugeklebt, doch das Opfer hatte es geschafft, sich von diesem Klebeband zu befreien. Die Angestellte sagte aus, sie sei plötzlich hinterrücks angegriffen worden. Der Mann habe sie mit dem Werkzeug bedroht und dann mit Klebebändern fixiert. Er nahm anschließend die Tageslosung an sich und schaffte es noch, einen Tresor aufzuzwängen und auch daraus Geld zu rauben. Mit der Beute flüchtete der unbekannte Mann daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter als Kunde in den Supermarkt eingeschlichen und bis nach Ladenschluss auf den Moment gewartet hatte, um zuzuschlagen.

An Gelenken verletzt

Die überfallene Mitarbeiterin war so schockiert, dass sie kaum Angaben zur Person des Täters machen konnte. Das Opfer hatte leichte Verletzungen an den Hand- und Fußgelenken erlitten. Die 37-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in den Med-Campus III (ehemaliges AKh) eingeliefert.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich bittet Zeugen, die am Samstag zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr im Bereich Hessenpark bzw. Lustenauer Straße unterwegs waren, sich zu melden. Hinweise werden vertraulich behandelt.

