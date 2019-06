Unbekannter überfiel Geschäft und fesselte Angestellte

Gegen 19:45 überfiel ein bisher unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in Linz. Der Angreifer versteckte sich vermutlich im Geschäft und blieb bis nach Geschäftsschluss in den Räumlichkeiten. Mit einem Schraubenzieher bewaffnet überfiel er dann eine 37-jährige Angestellte und fesselte sie mit einem Klebeband. Anschließend erbeutete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchtete in unbekannte Richtung. Als die Polizei eintraf, fand sie die Angestellte gefesselt im Büro des Geschäftes. Es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, die bisher jedoch erfolglos verlief. Die 37-jährige Frau erlitt einen Schock und leichte Verletzungen an den Hand- und Fußgelenken. Sie wurde in den Med Campus in Linz gebracht.

