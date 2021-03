Prozess gegen Ernst August mit Spannung erwartet

Es waren mehrere Vorfälle, die im vergangenen Sommer in Grünau im Almtal (Bez. Gmunden) Aufsehen erregt haben und die Prinz Ernst August kommenden Dienstag vor Gericht bringen. Konkret muss sich der Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., der in Grünau ein Jagdhaus besitzt, am Landesgericht Wels dafür verantworten, sich "in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rausch versetzt" zu haben.

In der Nacht auf den 15. Juli kam es in der Residenz des Welfenprinzen zum ersten Polizeieinsatz. Laut Staatsanwaltschaft ging es um die Durchsetzung eines vorläufigen Waffenverbots und um die Vorführung zur Unterbringung. Der Adelige soll sich heftig gewehrt und einen Polizisten verletzt haben, woraufhin ihn die Einsatzkräfte auf dem Boden fixierten. Auf Anweisung eines hinzugerufenen Arztes wurde der 64-Jährige ins Spital gebracht.

Fünf Tage später der nächste Zwischenfall, diesmal im benachbarten Scharnstein. Dorthin soll Ernst August mit einem Taxi gekommen sein, um auf der Polizeiinspektion wegen der wenige Tage zurückliegenden Amtshandlung Anzeige wegen Polizeigewalt zu erstatten. Weil die Beamten aber gerade unterwegs waren, musste er unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Auf der Rückfahrt traf er auf zwei Polizistinnen, die er laut Staatsanwaltschaft aus dem Auto heraus angesprochen haben. Eine der Frauen soll er verbal bedroht haben. Neben ihm im Auto lag ein Baseballschläger.

Für zwei Tage in Haft

Der dritte Vorfall, der am Dienstag vor Gericht behandelt wird, datiert vom 7. September. An diesem Tag soll der Prinz bei einem Haus, das der Stiftung seiner Familie gehört, ein Fenster eingeschlagen und die darin wohnenden Angestellten bedroht haben. Er habe versucht, das Paar samt dessen Tochter zum Verlassen des Gebäudes zu nötigen, heißt es im Strafantrag. Ernst August wurde festgenommen, zwei Tage später aber wieder enthaftet.

Laut Staatsanwaltschaft habe der Prinz unter Einfluss von Alkohol und Medikamenten gehandelt, ansonsten würde die Anklage auf Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung und Nötigung lauten.

"Unser Mandant sieht sich einer massiven medialen Vorverurteilung ausgesetzt, die ein faires Verfahren kaum mehr zulässt und zu der er persönlich keinen Beitrag leisten möchte", sagt sein Verteidiger Malte Berlin.

Mehr als zehn Zeugen sind in dem Prozess geladen, auch ein psychiatrischer Sachverständiger soll gehört werden. Im Fall einer Verurteilung sieht das Gesetz Strafen von bis zu drei Jahren Haft vor. (ort)