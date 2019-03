Premiere in Österreich: JKU führt Studium der Künstlichen Intelligenz ein

LINZ. Keine Aufnahmeprüfung, keine Zulassungsbeschränkung: Start im Wintersemester 2019.

KI-Pionier Sepp Hochreiter bei der Präsentation des neuen Studiums im Linzer Ars Electronica Center Bild: JKU

Maschinen sind schlau. So schlau, dass sie uns mit ihrer Komplexität das Leben vereinfachen. Das fängt bei der freundlichen Computerstimme von Apples "Siri" an und hört beim vorauseilenden Gehorsam von Amazons "Alexa" noch lange nicht auf. Computer können Menschen und ihre Absichten erkennen. Ob sie links, rechts oder geradeaus gehen wollen. Eine Technik, die für den Gebrauch von selbstfahrenden Autos verwendet und an der noch eifrig gefeilt wird.

Die Künstliche Intelligenz ist kein Inhalt von Fantasyfilmen mehr, sie ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. An der Linzer Johannes-Kepler-Universität wird nun die Möglichkeit geschaffen, sich intensiv mit ihr auseinanderzusetzen. Ab dem Wintersemester 2019/2020 wird dort das österreichweit erste Studium der "Artificial Intelligence" angeboten.

Video: JKU führt Studium der Künstlichen Intelligenz ein

"Sehr viel Spaß für Studenten"

"Künstliche Intelligenz ist in ihrer Bedeutung die Elektrizität des 21. Jahrhunderts", sagt Sepp Hochreiter, Vorstand des Instituts für Bioinformatik und Leiter des Labors für Artificial Intelligence an der JKU. Hochreiter war federführend an der Konzeption des Studiums beteiligt und ist überzeugt: "Die Studenten erwartet sehr viel Spaß. Die Mathematik ist entschärft worden, und es gibt sehr viele praktische Themen, bei denen die Studenten selbst programmieren können."

Das Bachelor- und Masterstudium "Artificial Intelligence" absolvieren Studenten in englischer Sprache, im ersten Jahr haben sie auch die Möglichkeit, in Wien Kurse zu besuchen. Ziel sei aber, dass die Studenten dann nach Oberösterreich wechseln. Skripte und Aufzeichnungen der Vorlesungen werden auch online zum Download angeboten. Zugangsbeschränkungen und Aufnahmetests wird es nicht geben. "Wer Künstliche Intelligenz studieren möchte, wird das auch machen können", sagt Meinhard Lukas, Rektor der Johannes-Kepler-Universität. Im Bachelorstudium absolvieren die Studierenden Kernfächer der Künstlichen Intelligenz wie "Maschinelles Lernen" und "Data Science". Im Masterstudium liegt der Hauptschwerpunkt auf "Deep Learning" (maschinelle Lernprozesse), dem modernsten Feld der Künstlichen Intelligenz.

Rektor Lukas sei es dabei auch wichtig, den Studenten die "ethischen Leitplanken" mitzugeben. "Sie sollen sich mit moralischen, sozialen und rechtlichen Fragen, die der Einsatz künstlicher Intelligenz aufwirft, beschäftigen", sagt er. Diesem Thema werde ein eigener Bereich im Studium gewidmet.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zeigte sich über die neue Studienrichtung erfreut: "Das ist ein Riesenschritt vorwärts, und dieses Studium macht uns auch international wieder sichtbarer. Es wird viele Studenten und Forscher nach Oberösterreich ziehen und in der Folge auch in die Unternehmen unseres Landes", sagt er. Am 7. und 8. Mai finden Informationsabende der Linzer Kepler-Universität zum neuen Studiengang statt. (geg)

Studiengang Artificial Intelligence in Linz

Das Studium „Artificial Intelligence“ an der Linzer Johannes Kepler Universität ist eines der ersten AI-Studien Europas. In Österreich gibt es kein vergleichbares Studium. Es soll vermitteln, wie Künstliche Intelligenz der Gesellschaft dienen kann – und wo die Gefahren liegen.

Studenten erhalten eine ausgewogene Grundausbildung in Mathematik und Informatik, werden aber auch zu Experten in spezifischen Themen wie maschinellem Lernen, Wissenrepräsentation und Sprachverarbeitung ausgebildet.

Für das Studium, das im Wintersemester 2019/2020 starten wird, findet kein Aufnahmetest statt, auch Zulassungsbeschränkungen sind vorerst nicht geplant.

Das Bachelor-Studium umfasst sechs Semester, 180 ECTS-Punkte und wird durchgängig in englischer Sprache absolviert. Es soll zu großen Teilen auch als Fernstudium ermöglicht werden.

