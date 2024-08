Pilsl und Stelzer für Messenger-Dienst-Überwachung

Die Sicherheitskräfte würden diesen Sommer auf Hochtouren arbeiten, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz war er auch beim Nationalen Sicherheitsrat am Dienstagabend in Wien.

In Oberösterreich gebe es zurzeit zahlreiche Veranstaltungen, viele Polizistinnen und Polizisten sind dort im Einsatz, um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Nach den Vorkommnissen in Wien sei man auch in Oberösterreich besonders aufmerksam, sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Mehr Kompetenz für Polizei gewünscht

Sowohl Stelzer als auch Pilsl hätten sich mehr Kompetenzen für die Polizei im digitalen Bereich gewünscht - etwa die Messenger-Dienste-Überwachung. "Die Polizei braucht Möglichkeiten, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, um erfolgreich tätig sein zu können", sagen die beiden.

