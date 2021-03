Pensionistin lag hilflos in ihrer Wohnung

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Kurz vor 23 Uhr alarmierte ein Anrufer am Sonntag die Polizei in Traun (Bez. Linz-Land): Er habe aus seiner Nachbarwohnung Hilferufe vernommen. Die Einsatzkräfte rückten an und konnten über ein gekipptes Fenster mit der Bewohnerin kommunizieren. Sie sei gestürzt, habe Schmerzen und könne nicht mehr aufstehen, gab die 72-Jährige an. Daraufhin wurde die Feuerwehr verständigt, die das gekippte Fenster ganz öffnete und so zu der Verletzten gelangen konnte. Die Pensionistin wurde ins Linzer UKH gebracht.