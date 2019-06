Pendler verlieren in Linz pro Jahr 73 Stunden im Stau

Viele Autofahrer kennen das: Es ist Montagmorgen, man ist auf dem Weg in die Arbeit, doch auf den Straßen steht alles still. Und nicht wenige Lenker beschleicht das Gefühl, ganze Tage ihres Lebens auf diese Weise zu verbringen. Zu Recht: Insgesamt 73 Stunden stehen die Linzer Pendler durchschnittlich pro Jahr im Stau – was beinahe zwei Arbeitswochen entspricht.

Das ergab der aktuelle Stauindex des niederländischen Navi-Herstellers TomTom, der den Straßenverkehr in 403 Städten in 43 Ländern der Welt beschreibt. Er beruht auf Daten, die die Geräte des Unternehmens erheben. Für den Index wurden für Linz mehr als 32 Millionen gefahrene Kilometer ausgewertet, davon rund 18,8 Millionen auf Autobahnen und etwa 13,6 auf anderen Straßen.

Fast 40 Prozent länger

Das Ergebnis: Besonders hoch ist das Verkehrsaufkommen – wenig überraschend – während des Berufsverkehrs morgens und abends. Im Wochendurchschnitt mussten Autofahrer im Vorjahr in der Früh 37 Prozent und am Abend 38 Prozent mehr Zeit einplanen, als dies ohne Verkehrsbehinderungen der Fall gewesen wäre. Das heißt: Für eine Strecke, für die man bei freier Fahrt 30 Minuten benötigt, braucht man zu Stoßzeiten etwa 41 Minuten. Besonders langsam floss der Verkehr am Montagmorgen und am Mittwochabend. Veränderungen gegenüber 2017 hat die Auswertung nicht ergeben. Im Österreich-Vergleich landete Linz auf dem fünften Platz hinter Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck.

Die Haupt-Staurouten sind jene, auf denen besonders viele Pendler unterwegs sind (siehe Grafik). Und davon gibt es einige: "Egal, wie man nach Linz kommt, im Berufsverkehr sind alle Straßen verstopft", fasst Stefan Neubauer vom ÖAMTC Obererösterreich die Situation zusammen.

Dazu komme, dass es mit der Voestbrücke und der Nibelungenbrücke derzeit bekanntlich nur zwei Wege über die Donau gebe. Dort sei zu Stoßzeiten Stillstand angesagt. "Die Pendler wissen mittlerweile, wie lange sie stehen, sie haben sich darauf eingestellt", sagt Neubauer. "Allerdings ist das System an der Belastungsgrenze. Ereignet sich etwa auf der Westautobahn ein Unfall, kommt es rasch zum Verkehrsinfarkt."

Für Pendler aus dem oberen Mühlviertel zeichne sich durch den Bau des Westrings eine Verbesserung ab, nicht jedoch für jene, die über die A1 fahren. "Linz ist die einzige Stadt entlang der Westautobahn, die nur über eine Anbindung verfügt. Auch deutlich kleinere Städte wie St. Pölten haben mehrere", sagt Neubauer. Eine Entlastung brächte der Bau der Ostumfahrung. Die befindet sich aber noch in der Planungsphase.

Verkehr nimmt weltweit zu

Es ist ein schwacher Trost, aber noch schlimmer ist die Situation in anderen Ballungsräumen: In Wien, Österreichs Stau-Hauptstadt, verbringen Pendler pro Jahr durchschnittlich 96 Stunden im Stau. Den Spitzenplatz weltweit nimmt die indische Metropole Mumbai ein. Dort muss man am Abend für jeden Weg im Schnitt doppelt so viel Zeit einplanen wie bei frei fließendem Verkehr.

Weltweit nehme die Verkehrsbelastung zu, sagt TomToms Verkehrschef Ralf-Peter Schäfer. Das sei zum einen gut, weil es auf eine starke Weltwirtschaft hinweise, "die Kehrseite der Medaille ist, dass Autofahrer zu viel Zeit im Verkehr verschwenden, ganz zu schweigen von den enormen Auswirkungen auf die Umwelt."

