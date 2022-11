Aktuelle Lage im Öffiverkehr: "Von normalem Montag nicht weit entfernt"

Rund 15 Minuten sind die Busse des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) momentan verspätet. "Das ist von einem normalen Montag nicht weit entfernt, beim ersten Schneefall wäre es wahrscheinlich deutlich schlimmer", sagt OÖVV-Pressesprecher Klaus Wimmer. "Es dürften viele dem Rat gefolgt sein, wegen des Bahnstreiks im Home Office zu bleiben oder Fahrgemeinschaften zu bilden", schätzt er.

Auch ein Lokalaugenschein am Linzer Busbahnhof um 7.30 Uhr zeigt: Der Andrang hält sich in Grenzen. "Ich fahre jeden Tag in der Früh mit dem Zug von Gallneukirchen nach Linz, und heute war nicht mehr los als sonst", sagt eine Schülerin, die gerade auf dem Weg zur Bim-Station im Bahnhof ist.

Alle Regionalbusse des OÖVV und der städtischen Betreiber in Oberösterreich nach Fahrplan. Der einzige Zug, der heute unterwegs ist, ist die Atterseebahn von Attersee nach Vöcklamarkt. Auch die Linz Linien und die oberösterreichische Polizei vermelden derzeit keine groben Auffälligkeiten. Von den Staus, die derzeit bereits auf den Einfahrtstrecken mehrerer oberösterreichischer Städte herrschen, ist im Öffi-Verkehr also noch wenig zu spüren.

Die Halle des Hauptbahnhofs ist bis auf die Passagiere, die zur dortigen Bim-Station gehen, vollkommen leer. Die mediale Berichterstattung im Vorhinein dürfte also ihre Wirkung nicht verfehlt haben: Weit und breit sind keine gestrandeten Reisenden in Sicht. Außer den Rolltreppen fährt am Linzer Bahnhof heute nichts.

