Oberösterreich halbiert mit März Zahl der Impfzentren

Das teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit.

Begründet wird der Schritt damit, dass ohnehin bereits zwei Drittel der Corona-Impfungen in den Ordinationen der Hausärztinnen und Hausärzte verabreicht würden. In rund 600 Arztpraxen ist das möglich, in 300 davon werden auch ordinationsfremde Personen geimpft.

