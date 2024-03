Nur in Wiener Neustadt wird mehr Crystal Meth konsumiert als in Steyr

Die Wahrheit kommt an der Kläranlage ans Licht. Seit 2016 entnimmt das forensisch-toxikologische Labor der Universität Innsbruck Proben aus dem Abwasserzufluss österreichischer Städte. Laboruntersuchungen geben Aufschluss über den Drogenkonsum der Österreicher und Österreicherinnen.

Im europäischen Vergleich liegt man weiterhin im Mittelfeld – keine der 16 untersuchten österreichischen Regionen belegt im internationalen Ranking einen Spitzenplatz.

Innerhalb Österreichs seien die Konsumgewohnheiten unterschiedlich verteilt. So sticht etwa Oberösterreichs drittgrößte Stadt, Steyr, als einer der österreichweiten Spitzenreiter beim Crystal-Meth-Konsum hervor. Nur im Abwasser von Wiener Neustadt sei laut dem Bericht mehr Methamphetamin festgestellt worden.

Die generell dominierende Droge im städtischen Bereich bleibt laut dem Bericht Cannabis. Im Mittel wurden täglich 11 Gramm THC pro 1000 Einwohner geraucht.

Immer verbreiteter werde in Österreich der Konsum von Kokain. Laut Studienleiter Herbert Oberacher, Leiter des forensisch-toxikologischen Labors, nimmt die Menge an Kokainrückständen mit jedem Jahr zu. 2023 seien 1,3 Gramm pro 1000 Einwohner nachgewiesen worden. Im Westen des Landes fiel der Konsum der Droge indes stärker aus als in Ostösterreich. Höhere Werte im Abwasser am Wochenende würden zudem den Konsum von berauschenden Substanzen als "Partydrogen" vermuten lassen, sagt Oberacher.

Maßnahmen in Kufstein

Die Auswertung seien auch für Behörden und Politik wichtig, um auf Trends beim Konsum illegaler Drogen frühzeitig reagieren zu können. Als "Best-Practice-Beispiel" nannte der Studienleiter die Kufsteiner Polizei. Diese habe basierend auf der Abwasserstudie von 2022 Maßnahmen gesetzt, um den Drogenmissbrauch einzudämmen. Darunter fielen eine Offensive in Schulen sowie eine Schulung für Beamte durch das Landeskriminalamt (LKA). Auch die Bundeshauptstadt Wien nutze die Studiendaten zur Einschätzung aktueller und zukünftiger Herausforderungen rund um den Substanzkonsum, sagt Oberacher.

Die Bundeshauptstadt liegt währenddessen deutlich hinter vergleichbaren europäischen Großstädten wie Amsterdam, Barcelona oder Prag. Für den Wiener Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen, Ewald Lochner, sind die Daten als "positives Zeichen für die funktionierende Drogenpolitik" zu deuten.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger