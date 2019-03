Nur ein Bein ragte heraus: Tourengeher retteten Innviertler aus Lawine

OBERÖSTERREICH. Oberösterreicher wurde in den Berchtesgadener Alpen verschüttet und überlebte mit Glück.

18 Bergretter und zwei Hubschrauber waren im Einsatz, um dem Oberösterreicher zu helfen. Bild: Bayrisches Rotes Kreuz

Fünf Tourengehern verdankt ein 53-Jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau sein Leben. Sie eilten dem Mann zu Hilfe, als er in den Berchtesgadener Alpen in Bayern von einer Lawine verschüttet wurde. Er überlebte leicht verletzt.

Der 53-Jährige wurde in 2000 Metern Höhe am Hochkalter von einer Lawine, die sich von selbst gelöst hatte, erfasst und mitgerissen. Die Tourengeher hatten den Unfall mitbekommen und fanden den Mann sofort, da eines seiner Beine aus dem Schnee herausragte. Sie gruben ihn innerhalb weniger Minuten aus und leisteten Erste Hilfe.

Die Bergung des Oberösterreichers war wegen des starken Windes schwierig. Ein Notarzt und ein Bergretter konnten trotz heftiger Windböen von einem Rettungshubschrauber abgesetzt werden, aber ein Transporthubschrauber der deutsche Polizei konnte nicht bei der Einsatzstelle landen, weshalb drei Bergretter per Winde abgesetzt wurden und den restlichen eineinhalbstündigen Weg mit Skiern aufsteigen mussten. Der Oberösterreicher wurde ins Klinikum Traunstein gebracht.

Vier Ungarn gerettet

Einen besonders fordernden Einsatz und eine lange Nacht hatten auch Alpinpolizisten und Bergretter aus Hallstatt. Vier ungarische Tourengeher hatten sich am Freitag trotz stürmischen Windes und Schneefalls entschlossen, von der Gjaid Alm (1738 m) zur Simonyhütte (2204 m) aufzubrechen. Die zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 38 und 50 Jahren verirrten sich und alarmierten Christoph Mitterer, Hüttenwirt der Simonyhütte, per SMS. Sie begannen, sich ein Schneebiwak zu bauen. Der Bergrettungsdienst Hallstatt und Alpinpolizisten rückten um 20.30 Uhr bei bis zu 100 km/h Wind aus. Starke Sturmböen rissen einzelne Alpinisten des sechsköpfigen Suchtrupps immer wieder um. "Man verstand sein eigenes Wort nicht, die Sicht war null", schilderte Dieter Eder, Ortsstellenleiter der Bergrettung Hallstatt. Über mehrere Handynummern der Vermissten gelangten die Helfer etliche Zeit später an die Koordinaten und fanden die Vermissten kurz vor 23 Uhr, leicht unterkühlt, aber unverletzt.

Gestern hatten die Einsatzkräfte am Krippenstein den nächsten Einsatz. Ein 32-jähriger Langläufer aus dem Bezirk Gmunden verletzte sich bei einem Sturz. Er wurde vom Notarzthubschrauber ins Spital gebracht. (geg, krai)

