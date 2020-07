Neuer Beziehungsweg im Stiftsgarten Schlägl

Die Liebe ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Will heißen: Eine Beziehung braucht immer einen beiderseitigen Einsatz. Der neue Beziehungsweg in den Gärten des Stifts Schlägl im Mühlviertel bietet Paaren die Möglichkeit, für einen Nachmittag durchzuatmen und sich mit der gemeinsamen Beziehung auseinanderzusetzen.

Der meditative Spaziergang entstand in einer Kooperation zwischen Stift Schlägl, dem Bibelwerk Linz und der Abteilung für Beziehung, Ehe und Familie der Diözese Linz. Er soll die Spaziergänger dazu anregen, sich mit menschlichen Sehnsüchten wie Gemeinschaft, Liebe und Treue zu beschäftigen und darüber nachzudenken, welche Rolle diese Sehnsüchte in der eigenen Beziehung spielen. Die neue Route ergänzt den Garten der Schöpfung, der im Zuge der Landesgartenschau 2019 in Aigen-Schlägl angelegt wurde. Ab 22. Juli werden jede Woche beim Kirchenmittwoch kostenlose Führungen über den Beziehungsweg und durch den Garten der Schöpfung angeboten. Nach einer Vesper in der Stiftskirche lädt der Stiftskeller zum Ausklang ein. Infos, Anmeldung Stift Schlägl: 07281/8801810