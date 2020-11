Die steigenden Zahlen an Covid-19-Infektionen machen auch vor den Schulen nicht Halt. Laut Bildungsdirektion des Landes waren mit Stand gestern 711 Schüler sowie 215 Lehrer und Direktoren an 300 Standorten betroffen. Zum Vergleich: Anfang der Woche waren es noch 596 bzw. 171 Infizierte an 239 Schulstandorten.