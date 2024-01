Nach Tritt von Zehn-Meter-Turm: Steyrer Bademeister freigesprochen

Mit einem Fußtritt beförderte der Bademeister den jungen Mann vom Zehn-Meter-Turm in die Tiefe.

Der Fall jenes Bademeisters, der Mitte August 2023 im Steyrer Stadtbad einen Badegast vom Zehn-Meter-Sprungturm getreten hatte, löste weit über die Stadtgrenzen hinaus große Aufregung aus. Für den Mann gab es damals berufliche Konsequenzen: Sein Dienstverhältnis mit der Stadtbetriebe Steyr GmbH wurde einvernehmlich beendet.

Zusätzlich leitete die Staatsanwaltschaft Steyr ein Verfahren wegen Nötigung ein. Wie erst jetzt bekannt wurde, musste sich der Mann bereits am 28. November vor dem Landesgericht Steyr verantworten.

Am Ende des Prozesses stand ein Freispruch für den Bademeister. Das Opfer, ein 19-jähriger Iraker, sei nicht freiwillig gesprungen, sondern wurde körperlich dazu gedrängt. "Bei einer Nötigung muss jedoch eine Drohung vorliegen, die zu einer bewussten Entscheidung, also in diesem Fall einem Sprung des Opfers führt", sagt Christina Forstner, Sprecherin des Landesgerichts auf OÖN-Anfrage.

Das sei in diesem Fall nicht passiert, der Tatbestand der Nötigung sei somit nicht erfüllt. Bei einer Verurteilung hätte dem Mann bis zu ein Jahr Haft gedroht.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger