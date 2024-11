Nach Obduktion: "Können keine Aussagen über Todeszeitpunkt machen"

Die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche des 56-Jährigen fand am Montagnachmittag am Institut in Salzburg statt. Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden. Denn nach dem mutmaßlichen Doppelmord in Altenfelden und in Arnreit suchte die Polizei tagelang fieberhaft nach dem flüchtigen Mann, mit Hunderten Beamten, Drohnen und Hubschraubern.

Tausende Bewohner der Region lebten Tagelang in Furcht und Unruhe, weil vermutet wurde, dass der bewaffnete D. doch noch leben könnte.

Fest stehe nach der Autopsie nur, dass der Jäger Suizid begangen hat, durch einen Schuss in den Kopf mit seiner Schrotflinte. Aber wann dies passiert ist, ist weiterhin offen.

"Wir können keine Aussagen zum Zeitpunkt des Todes treffen", sagt Behördensprecherin Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz bei der Mitteilung über das erste mündliche Ergebnis der Leichenbeschau.

Bildergalerie: Gesuchter Doppelmörder Roland D. ist tot (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/16 Galerie ansehen

Weitere Untersuchungen?

Ob noch weitere Untersuchungen im Labor veranlasst werden, um den Todeszeitpunkt näher einzugrenzen, stehe noch nicht fest, sagt die Sprecherin. Das entscheide die für den Fall zuständige Staatsanwältin. Für die Anklagebehörde sei der Zeitpunkt des Suizides "für die strafrechtliche Beurteilung nicht relevant".

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Amoklauf im Mühlviertel: Zwei Orte und ein kollektives Aufatmen

Denn das Ermittlungsverfahren ende von Gesetzeswegen mit dem Tod des Verdächtigen. Derzeit werde noch untersucht, ob es Hinweise für allfällige Helfer oder Mitwisser gegeben habe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Oberösterreich Robert Stammler

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.