Roland D. wird obduziert: Wie genau kann der Todeszeitpunkt eingegrenzt werden?

Der pensionierte Linzer Gerichtsmediziner Robert Lamprecht sagt auf OÖN-Anfrage, dass bei „frischen Leichen“ der Todeszeitpunkt "auf einen oder zwei Tage genau eingrenzbar" sein sollte. Wichtige Indikatoren seien die Totenstarre, Totenflecken und die Körperkerntemperatur der Leiche im Vergleich mit den Außentemperaturen an der Fundstelle. „Es kann auch eine Rolle spielen, ob die Leiche in einer Wiese, einem Feld oder in einem Wald gefunden wurde.“ Im einem Wald könne