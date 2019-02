Nach Frontalzusammenstoß in Senftenbach: Zwei Verletzte

SENFTENBACH. Nach einem Frontalzusammenstoß wurde am gestrigen Sonntag Abend ein 26-jähriger Iraker in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Unfall in Senftenbach forderte zwei Verletzte. Bild: FOTOKERSCHI.AT / JODTS (zema-fot (FOTOKERSCHI.AT / JODTS (zema-fot)

Eine 32-jährige Irakerin aus Bayern fuhr um 21:35 Uhr mit ihrem Pkw Richtung Weilbach - der 26-Jährige fuhr mit einem Kastenwagen auf der abschüssigen Landesstraße in entgegengesetzte Richtung. Dabei kam der Mann laut Zeugenaussagen über die Fahrbahnmitte und prallte frontal in den Gegenverkehr. Der Pkw der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert und der 26-Jährige wurde im Kastenwagen eingeklemmt.

Der Mann konnte erst nach etwa einer Stunde unter Einsatz von mehreren Bergescheren aus seiner misslichen Lage befreit werden. Beide Lenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Ried/I eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

