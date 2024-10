Nach Einbruchsserie in Ober- und Niederösterreich: 35-Jähriger festgenommen

Dem Rumänen werden nach Polizeiangaben vom Freitag sieben vollendete und zwei versuchte Tathandlungen in Ober- und Niederösterreich angelastet. Mitgehen ließ der Mann vorwiegend Handys, der Gesamtwert des Diebesguts liegt bei mehr als 95.000 Euro. Der geständige Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Einbruchsdiebstähle waren von Juni 2023 bis zum diesjährigen Oktober jeweils in den Nachtstunden verübt worden. Die betroffenen Filialen befinden sich in Steyr, Gänserndorf, Hollabrunn, Stockerau (Bezirk Korneuburg) und St. Pölten. Festgenommen wurde der 35-Jährige am 10. Oktober am Wiener Hauptbahnhof durch Mitglieder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamts Niederösterreich.

Hehler ausgeforscht

Sichergestellt wurde dabei ein Bargeldbetrag in niedriger fünfstelliger Höhe. Bei dieser Summe dürfte es sich um den Erlös von zuvor in Steyr gestohlenen und weiterverkauften Handys handeln. Ausgeforscht wurde in der Causa auch ein 32 Jahre alter mutmaßlicher Hehler, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. In einem Handyshop in Wien wurden zudem 25 hochpreisige Mobiltelefone sichergestellt. Der umfassend geständige türkische Staatsbürger wurde angezeigt.

