Mühlviertler kam bei Verkehrsunfall ums Leben

Es war gegen 17:40 Uhr, als ein 48-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Rohrbach aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn der Falkenstein Straße und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug, gelenkt von einem 53-jährigen Mühlviertler.

Der Kraftfahrer hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am späten Abend mit.

Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Lembach im Mühlkreis, Altenfelden und Hühnergeschrei an.

Zu einem ähnlichen Unfall war es am Vormittag im Innviertel gekommen. Dabei wurde ein 28-jähriger Innviertler so schwer verletzt, dass er unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht werden musste – mehr dazu hier.

