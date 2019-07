Pkw kollidierte frontal mit Lastwagen: Innviertler verletzt

Der junge Mann aus dem Bezirk Braunau am Inn war gegen 11:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Gegenfahrbahn der der Lamprechtshausener Straße geraten. Im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau am Inn) kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug, gelenkt von einem 54-jährigen Ungarn. Trotz einer Vollbremsung konnte der Kraftfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Das Auto des 28-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralles in eine angrenzende Wiese geschleudert und blieb dort nach etwa 20 Metern stehen. Der Lenker wurde so schwer verletzt, dass er vom Notarzt versorgt und dann in das Krankenhaus Braunau gebracht werden musste. Der Ungar sowie eine weitere beteiligte Autolenkerin, die wegen des Bremsmanövers auf den Lkw aufgefahren war, blieben unverletzt, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

