Zwei Rumänen nach Opferstockdiebstählen erwischt

Ein 42-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide aus Rumänien, wurden am 13. August um 13 Uhr von Polizisten im Bezirk Freistadt beim Verlassen einer Pfarrkirche beobachtet. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine kleine Menge Münzgeld und verdächtiges Tatwerkzeug. Das in der Nähe abgestellte Fahrzeug der beiden wurde ebenfalls durchsucht. Hierbei stellten die Beamten weiteres Tatwerkzeug, unter anderem eigens präpariertes Werkzeug, eine große Anzahl an Münzen und Kirchendekorationen sicher.

Bei ihren Einvernahme zeigten sich die Männer nicht geständig und gaben an, lediglich auf Urlaub gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Linz verfügte die Anzeige auf freiem Fuß. Da der 18-Jährige jedoch wegen ähnlicher Delikte bereits vom Landesgericht Steyr gesucht worden war, wurde er in die Justizanstalt Garsten gebracht.