Zwei neue Krabbelstuben-Gruppen in Arbing eröffnet

Mehrere Siedlungen entstanden in Arbing in den vergangenen Jahren. Als Folge daraus stieg nun die Zahl der Kinder erheblich, sodass neue Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden mussten. Dies gelang in Räumlichkeiten im Gemeindeamt, die die Transportfirma Hofstädter zuletzt als Sozialräume für Fahrer angemietet hatte. Hier wurden zwei Krabbelstubengruppen errichtet. Darüber hinaus gibt es im Kindergarten-Gebäude, das bisher eine Krabbelstube beherbergt hat, eine U3-Gruppe für Kinder unter drei Jahren.

In nur vier Monaten Umbauzeit wurden unter Verantwortung der Baufirma Fürholzer, die als Generalübernehmer auftrat, neue Wände aufgestellt, eine Lüftungsanlage eingebaut, die Sanitäranlagen erneuert, der Garten gestaltet und etliche kleinere Arbeiten durchgeführt. Auch die gesamte Einrichtung wurde neu angekauft. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 230.000 Euro. Die Eröffnung fand kurz vor Weihnachten im Beisein der Gemeindespitze und von Pastoralassistent Michael Kammerhuber statt.

