Wurstsalat mit lustigen Nebenwirkungen

OBERNEUKIRCHEN. Günther Lainer und Christian Putscher unterhielten ihr Publikum im Schnopfhagenstadl.

Auf Einladung der Kulturwerkstatt Schnopfhagen gaben der wohlbeleibte Kabarettist Günther Lainer und der muskelbepackte Ernährungscoach und „Lifestyle-Guru“ Christian Putscher im ausverkauften Schnopfhagenstadl, Einblicke in die Kunst des richtigen Essens. Gewürzt mit vielen Pointen zeigte das gegenätzliche Duo gängige Ernährungsfehler in lustiger Weise auf. Diese waren natürlich in äußerst amüsanter Art und Weise verpackt und garantierten auf diese Weise viele Lacher bei den Gästen.

Günther Lainer über den Unterschied zwischen ihm und Putscher: „Er ist ein Müsli-Riegel und ich bin ein Frissnigl“. Oder: „Er sieht aus wie ein Cornetto, ich schau aus wie ein Doppellutscher . Von ihm wollen die Leute nach der Vorstellung immer etwas wissen, von mir wollen die Leute vor der Vorstellung Freikarten. Ein Unterschied fällt mir noch ein: Wir Kabarettisten sind beliebt“, so Lainer. Der Applaus am Ende des lustigen, aber auch wissenswerten Abends rund um das Thema „besseres Essen“ zeigte jedoch, dass beide gleichermaßen gut beim Publikum ankamen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema