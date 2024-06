"Wir lassen unsere Freunde in Schrobenhausen nicht im Stich!"

Sachschäden in Millionenhöhe, zerstörte Häuser und Wohnungen und sogar ein Todesopfer. Das ist die traurige Bilanz jener Sturzflut, die vor zwei Wochen über Pergs Partnerstadt Schrobenhausen in Oberbayern hereingebrochen ist. Binnen weniger Stunden hat die Paar – ansonsten ein idyllischer Bach – große Teile des Stadtgebiets überflutet.

Die Nachrichten vom Ausmaß der Zerstörungen haben sich mittlerweile auch in Perg verbreitet. Und sie haben erste Initiativen zur Unterstützung des Wiederaufbaus auf den Plan gerufen. So etwa aus dem "Campus Perg", dem Netzwerk der hiesigen Schulen und Kindergärten. "Wir pflegen seit zwölf Jahren eine enge Partnerschaft mit der Franz-von-Lenbach Realschule in Schrobenhausen", sagt Michaela Oberleitner, Direktorin der Mittelschule Perg-Schulzentrum. Beim Fest zum 50-jährigen Bestehen der Schule heute vor einer Woche war eine Delegation mit Lehrern und Schulband aus Schrobenhausen nach Perg gereist. Dabei wurde über die Folgen der Hochwasserkatastrophe ebenso gesprochen wie über Möglichkeiten zur Hilfe. Oberleitner: "Wir waren uns sofort einig: Wir lassen unsere Freunde in Schrobenhausn nicht im Stich!".

Gezielt helfen

Schnell stand auch fest, dass man gezielt helfen möchte. Dabei fiel die Wahl auf das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef. Hier erhalten insgesamt 115 jungen Menschen Rückhalt und Perspektiven. Beim Hochwasser haben die Küche, der IT-Serverraum, die Heizung sowie die Werkstatt praktisch einen Totalschaden erlitten. Ohne Spenden wird das Heim den Wiederaufbau finanziell nicht stemmen können, sagt Judith Valtl, Direktorin der Mittelschule Perg-Stadtzentrum: "Wenn es nicht gelingt, zumindest die Heizung bis zum Winter in Gang zu bringen, bedeutet dies das Ende des Kinderheims."

Für die Organisation eines Benefizkonzerts bleibt den Schulen bis Ferienbeginn zu wenig Zeit. Deshalb wird versucht, im Freundeskreis, bei Firmen sowie bei Veranstaltungen von Vereinen um Unterstützung zu bitten. In so gut wie allen Geschäften in Perg wurden Flugblätter verteilt, die auf die Aktion hinweisen. Bis Ende August kann auf ein eigens dafür eingerichtetes Spendenkonto eingezahlt werden. Rechtzeitig vor Schulbeginn im September wollen Oberleitner und Valtl die gesammelten Spenden aus Perg persönlich dem Heim St. Josef überreichen.

Das von den Perger Schulen eingerichtete Spendenkonto lautet auf "Kinderheim Schrobenhausen" AT64 3477 7000 0504 0589

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner