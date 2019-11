Windhaag bei Freistadt: Kapeller ist neuer Bürgermeister

Erich Traxler hat – wie bereits im Mai dieses Jahres angekündigt – nach elfjähriger Amtszeit sein Amt als Bürgermeister zurückgelegt. Bei der öffentlichen Neuwahl im Green Belt Center wurde Martin Kapeller (VP) einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt.

Der 46-Jährige ist seit 2015 im Gemeinderat tätig, war zuletzt Vizebürgermeister und Obmann des Bauausschusses. Darüber hinaus ist der Landwirt Obmann der Feuerwehrmusikkapelle Windhaag. Beruflich ist Kapeller im Agrarbildungszentrum Hagenberg als Lehrer tätig. "Mir ist das kulturelle Leben und eine gute Zusammenarbeit aller Vereine in Windhaag ein großes Anliegen. Ich hoffe, dass wir die Bürgeranliegen bestmöglich umsetzen können", so Kapeller bei der Amtsübernahme.

Um seine neue Funktion in der Gemeinde mit seinem Beruf gut in Einklang bringen zu können, hat Kapeller mit Beginn dieses Schuljahres seine Unterrichtsstunden reduziert. Zur neuen Vizebürgermeisterin von Windhaag wurde ebenfalls am Donnerstag Susanne Pilgerstorfer gewählt.