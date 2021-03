Wieder Kamelnachwuchs im Tierpark Walding: Stutfohlen Ellis ist schon flott unterwegs

Der Tiergarten ist ob der sehr seltenen, weißen Fellfarbe des Fohlen besonders stolz. Musste Ellis in den ersten Tagen noch von ihren Pflegerinnen und Pflegern beim Aufstehen unterstützt werden, so ist sie jetzt bereits mit ihrer Mama flott unterwegs. Sie sei zutraulich und sehr selbstständig, berichtet das Tierpflegepersonal. Mama Enya lasse sie keine Sekunde aus den Augen. Ellis Name ist, so wie der ihrer Mutter Enya, walisischen/keltischen Ursprungs und soll "die Freundliche, von edlem Wesen" bedeuten.

Kameldame Enya mit ihrem Stutfohlen Ellis Bild: Tiergarten Walding

Fohlen Jeannie entwickelt sich prächtig

Schon am 13. Jänner durfte sich der Tierpark Walding über Kamel-Nachwuchs freuen. Das Fohlen Jeannie hatte einen schwierigen Start ins Leben, entwickelt sich aber mittlerweile prächtig. Sobald das Wetter frühlingshafter wird und Ellis noch etwas kräftiger, sollen sich die beiden Fohlen auf der Weide treffen können.