Warum SP-Chef Babler ein warmes Mittagessen für Kinder wichtig ist

Mit einem hochkarätig besetzten Podium und mehr als 150 Menschen im Publikum konnte am Freitagabend der Frühjahrsempfang der Volkshilfe im Technologiezentrum Perg aufwarten. Unter dem Motto "Kinderarmut abschaffen" wurde darüber diskutiert, wie man der Armutsgefährdung und ökonomisch bedingter Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen begegnen kann.

Höhepunkt des Abends war die Podiumsdiskussion, an der SP-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler sowie Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich teilnahmen. "Jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut und Ausgrenzung bedroht, das nimmt Kindern Chancen und Perspektiven. Kinder aus armutsbetroffenen Familien haben weniger FreundInnen und können weniger am sozialen Leben teilhaben", sagte Fenninger, der zudem auf das von der Volkshilfe ausgearbeitete Modell einer Kindergrundsicherung verwies. "Das soll allen Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen."

Ein Projekt, das allen Kindern ein warmes Mittagessen anbietet, hat Andreas Babler in seiner Funktion als Bürgermeister von Traiskirchen gestartet. "Wir schauen in unserer Stadt darauf, dass wir niemanden zurücklassen. Ein warmes Mittagessen ist ein Grundbedürfnis, das wir jetzt für alle Kinder ermöglichen." Als SPÖ-Vorsitzender will Babler dieses Modell für Kindergärten und Pflichtschulen österreichweit ausrollen.

Weitere Impulse zum Schwerpunktthema steuerten Daniela Gruber-Pruner, Geschäftsführerin der Kinderfreunde Österreich und Hanna Lichtenberger, Volkshilfe-Expertin zum Thema Kinderarmut, bei. Eine vielbeachtete Initiative der Volkshilfe Kärnten stellte Stephanie Kurat mit dem "Breakfast Club" vor: "Wir bieten vor Schulbeginn ein gesundes und regionales Frühstück an. Alle Kinder dürfen daran teilnehmen." Der Breakfast-Club wird mittlerweile an 15 Kärntner Schulen durchgeführt. Auch die Volkshilfe Perg möchte das gerne umsetzen, sagte die hiesige Volkshilfe-Vorsitzende Sabine Schatz: "Wir wollen in einem Pilotprojekt den Breakfast-Club auch im Bezirk umsetzen und wissenschaftlich begleiten lassen. Derzeit sind wir noch auf der Suche nach den finanziellen Mitteln dafür."

