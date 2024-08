Von Lippenstiften, Mühlviertler Telefonleitungen und Viehmärkten

Mit einem unterhaltsamen Blick in die Vergangenheit bereichert das Museum Pregarten den Sommer. Dabei steht nämlich die Jahreszahl "4" im Mittelpunkt eines Rundgangs durch unsere Alltagsgeschichte. Egal, ob es sich um ein historisches Ereignis, eine bahnbrechende Erfindung oder einen sportlichen Höhepunkt handelt:- wichtig ist die Zahl 4 in der Jahreszahl.

Das Projektteam des Museums Pregarten hat hierfür bereits fleißig historische Daten gesammelt und dabei Dinge herausgefundet, die man so wahrscheinlich nicht erwartet hätte. So wurde beispielsweise im Jahr 1884 der erste kommerzielle Lippenstift auf den Markt gebracht. Im Jahr 1914 wurde ein Patent für den ersten Büstenhalter angemeldet, während zehn Jahre später die ersten erfolgreichen Versuche mit Schwarzweiß-Fernsehen gemacht wurden. Das war übrigens im selben Jahr, in dem auch das Buch "Kalchgruber, der Bauernadvokat" des Pregartners Lorenz Hirsch veröffentlichit wurde. Darüber hinaus fand der erste Viehmarkt in Pregarten statt. Ebenfalls von lokalhistorischer Bedeutung ist das Jahr 1904: Da wurde nämlich die erste Telefonleitung für die Feuerwehren Pregarten-Wartberg-Hagenberg in Betrieb genommen.

Karin Brandstötter, Judith Schläger, Erwin Zeinhofer und Reinhold Klinger durchforsteten für den "Vierer-Jahresrückblick" Ortschroniken, Firmenbroschüren sowie alte Zeitungen und Zeitungsbeilagen, um möglichst viel Datenmaterial zu erhalten. "Wir möchten einen bunten Reigen an Ereignissen aufzählen, die unser Leben und unsere geschichtliche, kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung geprägt haben", so der einstimmige Tenor im Projektteam.

Der "Vierer-Jahresrückblick" wird am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr im Museumshof Pregarten eröffnet.

