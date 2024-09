Von der einstigen Winterschule zum Bio-Bildungshaus

SCHLÄGL. Im Jahr 1924 vom damaligen Landeshauptmann Prälat Johann Nepomuk Hauser gegründet, feiert die Bioschule Schlägl heuer ihr 100-jähriges Jubiläum. Einer der Initiatoren war der damalige Nationalratsabgeordnete Balthasar Gierlinger. Zunächst noch im Stift Schlägl untergebracht, steht seit 1930 ein eigenes Gebäude am Schauberg in Schlägl für die Bildung im Land- und Forstwirtschaftsbereich zur Verfügung. Seither wurde immer wieder erweitert, zu- und umgebaut, um sich den Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu stellen.

Aber nicht nur das Gebäude, sondern auch die Schule selbst hat sich laufend weiterentwickelt: Seit 2002 ist die Schule auf Biolandbau spezialisiert und bietet möglichen Hofübernehmern und an der Landwirtschaft Interessierten eine land- und forstwirtschaftliche Ausbildung. Die Bioschule Schlägl hat sich mit dem Biokompetenzzentrum zu einem Bildungszentrum im Oberen Mühlviertel entwickelt. Viele Fachkräfte werden hier für die Region ausgebildet. Die zahlreichen Absolventen tragen zu einer funktionsfähigen und lebensfähigen Region bei.

Als Winterschule gegründet

In den ersten Jahrzehnten wurde die Schule als reine "Winterschule" geführt. Erst mit der Umstellung der landwirtschaftlichen Schulausbildung von zwei Wintersemestern auf die Ganzjährigkeit im Jahre 1974 wurde die Errichtung eines Turnsaales und eines Sportplatzes notwendig.

Bei dieser Gelegenheit konnte gleichzeitig auch eine moderne Lehrwerkstätte für Schlosserei und Landmaschinenreparaturen errichtet und die Tischlerei erheblich erweitert werden. Diesen baulichen Veränderungen musste allerdings die Hauskapelle weichen.

Das landwirtschaftliche Schulwesen in Oberösterreich erhielt im Jahre 1976 erstmalig eine gesetzliche Grundlage. Schon 1991 gab es an der Schule den Schulversuch "Biologischer Landbau" als Wahlmöglichkeit ab dem zweiten Jahrgang. Anfänglich war das Interesse eher überschaubar, obwohl es heftige Forderungen nach dieser Ausbildung seitens der Bio-Landwirtschaft gab. Erst 2002 erfolgte der Start der Bioschule Schlägl – die erste in ganz Österreich. Auch das Unterrichtssystem hat sich damit gravierend verändert. Das Blocksystem ist an die Jahreszeiten angepasst und fördert ganzheitliches Denken und Handeln.

Großes Jubiläumsfest

Um das Jubiläum zu feiern und gleichzeitig positiv in die Zukunft zu blicken, lädt die Bioschule am 13. Oktober alle Absolventen und Freunde zu einem "Erntedankfest" nach Schlägl ein.

Um 10 Uhr wird in der Stiftskirche gemeinsam Erntedank gefeiert, ehe um 11 Uhr ein Festakt im Saal der Bioschule stattfindet. Am Nachmittag gibt es natürlich auch Führungen durch die Schule, bei denen sich ehemalige Absolventen und Interessierte ein Bild von der Entwicklung der Schule machen können. Verkauft werden auch die druckfrische "Festschrift" und Hoftafeln mit der Aufschrift "Ich bin Absolvent*in". Auch für die Kinder gibt es ein eigenes Programm.

