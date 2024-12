Volleyballerinnen überwintern als Bundesliga-Zweite

Mit einem 3:1-Erfolg gegen Askö Volksbank Purgstall setzten die Damen der Mühlviertel Volleys den Schlusspunkt hinter eine starke Herbstsaison in der zweiten Volleyball Bundesliga. Mit 33 Punkten rangieren die Mühlviertlerinnen auf dem zweiten Tabellenplatz - lediglich einen Punkt hinter TI Axess volley II aus Völs in Tirol. In dem auf Augenhöhe geführten Auswärtsspiel gegen Purgstall musste das Team von Coach Lydia Trauner lediglich den zweiten Satz abgeben. Topscorerinnen waren Helene Brunner und Marie Lühle mit jeweils 19 Punkten.

Nach der Weihnachtspause treffen die beiden Zweitliga-Teams am Montag, 6. Januar, in der Donauwell Arena (Bezirkssporthalle Perg) auf die Mannschaften von Union Raiffeisen Waldviertel. Den Auftakt machen die Damen um 16:30 Uhr, gefolgt von den Herren um 19 Uhr. In den Hinspielen im Waldviertel konnten beide Perger Teams als Sieger vom Platz gehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper