Trotz Lockdowns beste Mühlviertler Wirtshausküche

Genussangebot zum Mitnehmen in kompakter Form. Das ist es, was sich viele Menschen von ihren Wirten in Zeiten des harten Lockdowns wünschen.

Um den Überblick über die vielen Angebote zu behalten, haben die OÖNachrichten die neue Plattform "Wirtshaus to go" auf nachrichten.at eingerichtet. Damit unterstützen die OÖN das Vorhaben, Wirte und potenzielle Kunden für ein Essen zum Mitnehmen zusammenzubringen.

Unzählige Gastronomen im ganzen Bundesland haben bereits die Gelegenheit genutzt und ihr Angebot kostenlos auf nachrichten.at hochgeladen. Damit können sie Genießer erreichen und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Kunden bei der Stange halten.

Und das gelingt ganz gut, wie viele Wirte im OÖN-Gespräch bestätigen. Die Kunden seien froh und dankbar über täglich frisch gekochte Speisen.

Auf der Plattform "Wirtshaus to go" können Wirte ihr Angebot samt Fotos kostenlos hochladen und Genießer das Passende finden. Alles auf einen Blick auf nachrichten.at/gastro

„Essen vom Besten“ zum Mitnehmen

Eva Leibetseder

Essen vom Besten – Rohrbach

„Für die Abholung der Speisen sind wir ohnehin gut gerüstet“, sagt Eva Leibetseder von der gleichnamigen Fleischhauerei am Rohrbacher Stadtplatz. Dort werden auch zu „normalen“ Zeiten gerne Speisen abgeholt. Natürlich helfe der Service über die Zeit des Lockdowns. Der Renner sind momentan Mühlviertler Speckknödel oder Leberschädel.

„Wir haben aber wie immer auch zwei Mittagsmenüs. Eines mit, eines ohne Fleisch“, lädt sie gemeinsam mit Chefkoch Michael Wöss ein.

Die Aktion „Wirtshaus to go“ auf nachrichten.at/gastro nutzte die Rohrbacher Unternehmerin gleich in den ersten Tagen, um ihr Angebot publik zu machen.

Speisen mit sozialem Mehrwert

Judith Rockenschaub

Kowalski Gallneukirchen

Ein Café und Bistro mit sozialem Mehrwert ist das Kowalski in Gallneukirchen. Hier kochen und servieren Menschen mit Beeinträchtigung. Momentan werden schwerpunktmäßig jene betreut, die zu Hause keine Begleitung haben. „Wir freuen uns natürlich, dass wir für unsere Stammkunden in dieser schweren Zeit da sein können. Aber auch für unsere Mitarbeiter ist ein geregelter Ablauf ist wichtig“, sagt Betriebsleiterin Judith Rockenschaub.

Zwar würden die Gäste ihre Speisen lieber im Lokal konsumieren, dieser Tage greifen sie aber gern auf den Abholservice zurück. Gekocht wird auch für die Senioren-Tagesbetreuung und die Werkstätten der Diakonie. Ein Café & Bistro Kowalski gibt es auch am Linzer Südbahnhofmarkt.

Eva Leitner gibt im Kowalski in Gallneukirchen Essen aus. Bild: pictureshooting.at

Grillhendl und Thailändisches zum Mitnehmen

Eduard Khondee

Chicken Grill & Thai Food Gallneukirchen

Seit 25 Jahren steht Eduard Khondee in seinen Imbiss-Wagen in Gallneukirchen – seit fünf Jahren ist er sogar Besitzer. Seine Gäste bewirtet er mit ganz traditionellen Grill-Hendln. „Die kommen natürlich direkt von Hubers Landhendl“, sagt der Chef. Es gibt auch gefülltes Hendl zum Mitnehmen. Unüblich für einen Mühlviertler Imbiss-Wagen wird auch thailändisches Essen verkauft. Dass sich Kunden ihr Essen abholen, ist er natürlich gewohnt. Außer Montag ist er immer für seine Gäste da. Seinen Wirte-Kollegen ist er momentan nichts neidig: „Es ist natürlich gut, dass wir den Betrieb klein halten können“, sagt er.

„Ich bin froh, dass die Leute die Wirte in der Region unterstützen. Wenn sie einmal zu dem und einmal zu dem gehen, um sich Essen zu holen, ist allen geholfen. Gerade in dieser Situation müssen wir alle zusammenhalten“, sagt Eduard Khondee.

Thai Curry zum Mitnehmen Bild: pictureshooting.at

