Tourismusverbände unter einem Dach: "Destination Mühlviertel"

MÜHLVIERTEL. Die Tourismusverbände Ferienregion Böhmerwald, Mühlviertler Alm Freistadt und Mühlviertler Hochland haben einstimmig beschlossen, ab Jänner 2025 zu fusionieren. Eine vereinte Destination Mühlviertel ist das große Ziel der Touristiker. Formell wird die Fusion per Verordnung der Landesregierung zum Jahreswechsel in Kraft gesetzt. DAmit entsteht der gemeindemäßig größte VErband in Oberösterreich mit 55 Gemeinden.

Effiziente Zusammenarbeit

Die Fusion ermögliche es, Ressourcen zu bündeln und Synergien zu schaffen, die zu einer deutlichen Effizienzsteigerung im touristischen Service führen. Wichtig für die regionale Veankerung: Die bestehenden Bürostandorte der Tourismusverbände bleiben erhalten, um den direkten Austausch mit den Betrieben und den Bürgern vor Ort zu gewährleisten. Damit sei auch gewährleistet, dass der Charakter der verschiedenen Teilregionen gewahrt bleibe. Durch die Einführung von "Lokalen Tourismusforen" soll eine enge Zusammenarbeit zwischen der Destination Mühlviertel und den Betrieben und Gemeinden gefördert werden. Diese Foren bieten Plattformen für den Austausch von Ideen und gemeinsamen Projekten.

Damit soll das authentische Lebensgefühl der Region weitergetragen und gestärkt werden. Im neuen Konzept wird das Mühlviertler Spirit genannt. Neue Kooperationsmodelle sollen gezielt die heimischen Betriebe unterstützen und so das regionale Selbstbewusstsein und die Wettbewerbsfähigkeit weiterentwickeln.

Verschiedene Schwerpunkte

Ein großes Thema in der Destination Mühlviertel ist "Vitalisierende Gesundheit und Wellness": Die Region bietet eine Vielzahl an Angeboten für Entspannung und Regeneration. Wellness-Resorts und Gesundheitsprogramme werden unter diesem Schwerpunktgebündelt. Das Angebot ist schon jetzt vielfältig. "Bewegende Natur" ist das zweite touristische Standbein der Region: Ob Radfahren, Wandern oder Wintersport - die vielfältige Landschaft des Mühlviertels lädt zum aktiven Entdecken ein. Gut ausgebaute Wege und naturbelassene Routen bieten unvergessliche Erlebnisse in der malerischen Umgebung. Die unberührte Natur bietet Raum zur Erholung und Inspiration. Zwischen sanften Hügeln, dichten Wäldern, mystische Moore und klaren Bächen und Flüssen finden Besucher Ruhe und neue Impulse, die sie im Inneren bewegen. Ganeu in diese Kerbe schlägt zum Beispiel das neue Angebot der "North Trails" im Böhmerwald.

Kulinarik und Kultur

Das Mühlviertel versteht sich als "Schlaraffenland" für Genießer. Die regionale Küche, geprägt von lokalen Produzenten und traditionsbewussten Gastronomen, verspricht unverfälschte Geschmackserlebnisse. Dazu kommen zahlreiche Kulturinitiativen, die für ein umfangreiches und abwechslungsreiches Kulturprogramm Pate stehen.

Mit dem Leitspruch "Mühlviertel - Eine Region. Ein Spirit." wird der Zusammenhalt der Region und die Identifikation mit den gemeinsamen Werten unterstrichen: Authentizität, Regionalität und eine tiefe Verbundenheit zur Natur.

Durch die Fusion und die neuen Kooperationsmodelle ist die Destination Mühlviertel nun besser gerüstet, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Der Zusammenschluss fördert die Effizienz, steigert die Marktpräsenz und sichert eine nachhaltige touristische Entwicklung.

Gemeinsam wird das Mühlviertel nicht nur als Reiseziel gestärkt, sondern auch als Wirtschaftsstandort und Gemeinschaft gefördert.

