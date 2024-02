Theatergruppe Kollerschlag spielt das Stück "Explosive Landwirtschaft"

"Der Humor ist die Waffe der Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung", sagte der Psychiater Viktor Frankl. Eine gute Gelegenheit, um den Alltag etwas beiseitezuschieben und einen unbeschwerten Abend zu verbringen, bietet deshalb die Theatergruppe Kollerschlag. Diese lädt zu ihrer Komödie in drei Akten von Ralf Kaspari mit dem Titel "Explosive Landwirtschaft". Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen. In dem Stück geht es um Wolfgang Leitner, dieser ist von Beruf Biologie- und Chemielehrer. Doch seine Leidenschaft gilt seinem Garten, in dem er intensive Forschungsarbeit betreibt. Sein Sohn Klaus ist der Einzige, der diese Arbeiten unterstützt, während sie bei anderen auf Unverständnis stoßen. Vor der Erntesaison engagiert Wolfgang einen polnischen Landwirtschaftshelfer. Klaus bringt zusätzlich Sarah, eine attraktive Praktikantin, mit nach Hause, was Klaus’ Freundin Anna sehr missfällt. Als Gerhard Schmitt von der Gewerbeaufsicht auftaucht, gerät Wolfgang vollends in Schwierigkeiten, da er nie daran gedacht hat, seinen Garten als Betrieb anzumelden und den polnischen Helfer registrieren zu lassen. Das Theater feiert am 2. März um 19.30 Uhr Premiere.

Weitere Aufführungstermine: 3. März um 14 und 19.30 Uhr; 6., 8. und 9. März um 19.30 Uhr; 10. März um 14 und 19:30 Uhr; 13., 15. und 16. März um 19:30 Uhr sowie am 17. März um 14 Uhr jeweils im Pfarrsaal Kollerschlag.

Kartenreservierung unter www.theaterkollerschlag.at oder telefonisch von Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr unter 0664 / 999 07 999.

