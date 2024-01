Theatergruppe Arnreit spielt "Endlich san d’Weiber furt"

Die Männer wollen es in Abwesenheit der Frauen krachen lassen. (Gahleitner)

Die Theatergruppe Arnreit, die zuletzt im Jahr 2018 auf der Bühne stand, erwacht im Frühjahr 2024 nach der Corona-Zwangspause erneut zum Leben. Ab 8. März steht das Stück "Endlich san d’Weiber furt", ein Lustspiel in drei Akten von Marianne Santl, auf dem Spielplan. Karten gibt es bereits unter theater-arnreit.at und auf ticketlotse.com.

Während dieser Unterbrechung ist auch frischer Wind durch die Reihen geweht: Martin Lang hat die Leitung und Regie übernommen, nachdem Franz Steininger diese Positionen fast drei Jahrzehnte innehatte.

Zum Stück: Die Frauenbewegung von Dupfing plant einen zweitägigen Ausflug. Tischlermeister Bert, Bäckermeister Karl und Mesner Lorenz können es kaum erwarten, dass ihre Frauen außer Haus sind, und planen einen feurigen Männerabend. Doch die Frauen werden misstrauisch, und so beauftragt Rosi ihren Sohn Simon, in ihrer Abwesenheit ein Auge auf seinen Vater Bert zu werfen. Dieser freut sich jedoch, dass seine Mutter wegfährt, weil er dann endlich mit seiner Eva sturmfreie Bude hat. Aber auch die Pfarrersköchin Theres, die im Dorf für Zucht und Ordnung sorgt, verspricht Rosi, auf die Männer aufzupassen.

Als die Frauen weg sind, organisieren sich die Herren mithilfe von Simon per Internet ein Partygirl und bereiten alles für einen ordentlichen Männerabend vor. Ob Tante Rita, der Herr Pfarrer oder Pfarrersköchin Theres den Männerabend noch in Gefahr bringen und die Frauen wirklich nichts vom Plan ihrer Männer erfahren, bleibt abzuwarten …

