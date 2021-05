Teststation übersiedelt in das Vereinshaus Aigen

Die Testzeiten sind gleichbleibend: Montag bis Samstag von 8 bis 12.30 und 13 bis 17 Uhr sowie an Sonntagen von 13 bis 17 Uhr.

In der Stadt Rohrbach-Berg werden nach wie vor Testungen in der Krankenpflegeschule Rohrbach angeboten. Die Testzeiten sind dort Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 13.30 Uhr und Mittwoch und Freitag von 15 bis 19 Uhr Die Testzeiten in Lembach, St. Martin, Helfenberg, Ulrichsberg und St. Veit bleiben unverändert.