Straße durch den Gewerbepark wird generalsaniert

Der Unterbau der in den 1960er-Jahren als Verbindung vom Bahnhof Arbing zur damaligen Großbaustelle beim Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen errichteten Straße weist nur eine geringe Dimension auf. "Das war für die Kapazität der damaligen Fahrzeuge auch ausreichend", heißt es dazu aus der Geschäftsführung des Wirtschaftsparks Perg-Machland. Nun sei es an der Zeit, die Straße den aktuellen Anforderungen des Schwerverkehrs anzupassen. Daher kommt es in Arbing bis Ende Juni zu einer teilweisen Sperre der Gewerbeparkstraße und der Technologiestraße im Betriebsbaugebiet. Für Anrainer ist eine lokale Umleitung eingerichtet. Der Lkw- und Busverkehr hingegen muss über die Machland Landesstraße nach Baumgartenberg oder Perg ausweichen.

Die Betriebsansiedlung im Inkoba-Gebiet hat in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik zugelegt. Derzeit wird etwa ein Produktionsstandort für innovative Holzbau-Elemente errichtet.