Sicherheit vor Betrügern und Einbrechern

Zum Sicherheits-Infotag luden Seniorenbund und ÖAAB in den Saal des Green Belt Centers in Windhaag. Rainer Gattringer und Dominik Birklbauer von der Polizeidienststelle Freistadt machen die zahlreichen Besucher auf die Gefahren von Einbrechern und Betrügern aufmerksam. Sie gaben praktische Tipps zur Sicherung der Wohnung und des Hauses, zum Erkennen von Betrug vor allem zum richtigen Verhalten in sozialen Netzen sowie beim Online-Einkauf. Dabei wurden auch Fragen aus dem Publikum – etwa zum Enkel-Trick – beantwortet. "Es ist sehr wichtig, sich präventiv zu informieren, um Betrugsmaschen zu erkennen und richtig zu reagieren", so Seniorenbund-Obfrau Marianne Eilmsteiner, und VP-Vizebürgermeisterin Susanne Pilgerstorfer.

