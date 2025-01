Verkehrsunfall in Bad Leonfelden: 20-Jähriger verletzt

Ein 20-Jähriger aus Sankt Stefan-Afiesl fuhr in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr mit seinem Auto auf der B126 in Bad Leonfelden. Bei der Gemeindegrenze zu Reichenau kam er von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug durchstieß eine Leitschiene. Es stürzte über die Steile Böschung und kam am Geländer einer Bachuntertunnelung zum Stillstand.

Der Mann konnte sich alleine aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und kletterte auf die Fahrbahn zurück. Er wurde vom Notarzt versorgt und verletzt zum Kepler Uniklinikum gebracht.

