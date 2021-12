Schülerinnen banden schöne Adventkränze

In einer Feierstunde mit Liedern, Texten und Gedanken der Schülerinnen wurden die adventlichen Kunstwerke gesegnet. Das Thema "Licht sein für andere und Licht bringen in der Gemeinschaft" wurde sehr anschaulich dargestellt. Dem Schulalltag tut eine solche Abwechslung immer gut. In der Vorweihnachtszeit zieht auch der Duft von Keksen durch die Schule und weckt die Vorfreude auf Weihnachten.

Am Samstag, 15. Jänner 2022, gibt es in der Fachschule Bergheim die Möglichkeit für Schulführungen. Anmeldungen sind erforderlich, unter 0732 / 7720-33200.